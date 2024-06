Lo stile di Françoise Hardy come cimelio

Clemence PugetconMaria Principe

19/06/2024 alle 20:11 aggiornato 19/06/2024 alle 20:11

La cantante, musa ispiratrice di Paco Rabanne e André Courrès, incarna il look degli anni yéyé. Uno stile che ha saputo sviluppare e che ispira ancora oggi le giovani fashioniste.

Niente trucco eccessivo o acconciature pazzesche… e ancor meno accessori appariscenti. Mai esagerare, sempre con la giusta misura. Anche quando indossò uno dei capi che rivoluzionò la moda, nel 1968, il leggendario abito realizzato su misura per lei dallo stilista Paco Rabanne, quando era una giovane cantante parigina di 24 anni. Françoise Hardy rappresenta il look della donna francese per eccellenza. Molto ammirato da americani e anglosassoni, veniva installato ogni stagione nelle collezioni degli stilisti, soprattutto esordienti o affermati come Julien Dossena a Rabanne, Guillaume Henry a Pateau, Nicolas de Felice a Courrèges o ancora Sébastien Maier e Arnaud Vaillant a Copernay.

“Quello che mi piace di Françoise Hardy è che è stata in grado di sviluppare il suo stile contemporaneamente alla sua carriera, alle sue canzoni e alla sua età”, spiega Thomas Zilberman, designer e stilista di Carlin Creative. Ce n’è chiaramente uno degli anni ’60 e ’70, con vestitini, gonne corte, stivali alti fino alla coscia e stivali bianchi. Nei decenni successivi riuscì a reinventarsi con questo look androgino e il suo guardaroba fatto di giacche di pelle, blazer neri, pantaloni da smoking, jeans e maglioni lavorati a maglia. La sua silhouette mi ricorda Diane Keaton in “Manhattan”, il film di Woody Allen uscito nel 1979. Capite: ci sentiamo di grande classe, e allo stesso tempo di sorprendente semplicità… » Un look naturale che ancora oggi ispira perché è il più senza tempo. Semplicemente il tocco francese.