“Lo abbiamo imparato alle quattro del mattino…” Come gli azzurri hanno vissuto il rinvio della gara maschile e le sue conseguenze

La pioggia rovina nuovamente la festa. Dopo aver interrotto la cerimonia di apertura di venerdì 26 luglio, le piogge dello scorso fine settimana hanno avuto nuove conseguenze per i Giochi Olimpici. Hanno infatti fatto rinviare la gara di triathlon maschile, inizialmente prevista per martedì 30 luglio alle 8, a mercoledì 31 luglio alle 10,45. La notizia che gli aspiranti atleti francesi hanno appreso per questi Giochi la mattina presto, appena alzandosi dal letto.

“Abbiamo scoperto che alle 4 del mattino gli atleti avevano già fatto colazione e nel pre-gara siamo scesi a dare loro la notizia”.Dalla mattina sono partiti per un’altra gara: la gara televisiva, per rispondere a tutte le domande sollevate da questo rinvio, mantenendo gli atleti, nella loro bolla, dice Benjamin Maez, Direttore Tecnico Nazionale (DTN) della squadra francese. “Ho fretta, è più una gara che se ci fosse una gara, dopotutto…”Il presidente della Francia sorride.

Per lui e lo staff Blues era necessario trovare le parole, al risveglio, per sfogare la frustrazione di Dorian Coninx, Pierre Le Curie e Leo Bergère, i tre atleti francesi iscritti alla gara maschile, e di tutti i contendenti. Per la medaglia. “Sono tornati a letto, anche se è stato difficile perché si stavano preparando per la gara. Evidentemente si sentono un po’ delusi e arrabbiati. Bisogna fare i conti con queste sensazioni.”“, spiega Benjamin Mayes.

“Abbiamo discusso con i giocatori per iniziare immediatamente con un altro stato d’animo, in modalità resilienza. Dobbiamo voltare le spalle e accettare la situazione il più rapidamente possibile. Non c’è altra opzione”. Benjamin Mayes, DTN della squadra francese di triathlon In franceinfo: Sport

“Dobbiamo sfruttare ogni minuto possibile per entrare in modalità competizione. Per avere anche un vantaggio strategico sui nostri avversari, che potrebbero impiegare più tempo ad accettare la modalità, dobbiamo passare rapidamente al nuovo software.” Benjamin Mayes è fiducioso che le conseguenze di questo rinvio sugli atleti saranno positive, afferma.

“In effetti partiremo più tardi in mattinata per l’allenamento di nuoto, il che è positivo. Potranno nuotare in piscina, come previsto.”Lo stima il DTN, che saprà di più sulla situazione della Senna a partire dalle 8 di mattina, nel corso di un incontro con l’organizzazione, mentre nuovi temporali verranno annunciati in serata a Parigi.

“L’incertezza continuerà fino a domani mattina, presto. Complica il sonno, e ovviamente tende a farlo. Non è la preparazione ideale. Ma ci occupiamo di questo, e l’adattamento è fondamentale nello sport di alto livello, e ancora di più nel triathlon.” Benjamin Mayes, DTN della squadra francese di triathlon In franceinfo: Sport

Con questo rinvio “I ragazzi potranno svegliarsi un po’ più tardi.”Benjamin Mays sorride, prima di aggiungere: “Correre a fine mattinata significa necessariamente condizioni di temperatura e di luce diverse. Questo è chiaro. Ma per loro non sono cambiamenti molto importanti. I giocatori faranno una bella prestazione”.

Secondo lui, il cambiamento di programma potrebbe essere un vantaggio. “Sarà più facile fare il bagno a fine mattinata perché alle 8 il sole è basso, il che complica le cose. Onestamente non sarà più difficile, anche se in gara all’ultima tappa farà più caldo. ” In caso di ulteriore rinvio, le gare femminili e maschili verranno riprogrammate venerdì 2 agosto, agli stessi orari.