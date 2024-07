Live – La guerra in Ucraina: Washington chiede a Mosca di rilasciare la giornalista russo-americana Alsou Kurmasheva

Lunedì gli Stati Uniti hanno rinnovato la loro richiesta per il rilascio della giornalista russo-americana Alsou Kurmasheva. Quest’ultimo è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere per i suoi scritti sull’attacco russo in Ucraina. Segui le informazioni più recenti.

Questo live streaming è terminato. Segui la nostra trasmissione in diretta attuale: Parla di pace Domani il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba arriverà in Cina, uno stretto partner della Russia, per una visita senza precedenti per discutere le modalità per trovare una soluzione pacifica alla guerra tra Kiev e Mosca. Nonostante gli stretti legami economici, diplomatici e militari con Mosca, ulteriormente rafforzati dall’invasione russa del territorio ucraino iniziata nel febbraio 2022, Pechino intende svolgere il ruolo di mediatore nel conflitto. La visita di Dmytro Kuleba, che durerà fino a venerdì, è la prima in Cina dall’inizio dell’operazione russa. Invoca la liberazione Gli Stati Uniti hanno ribadito oggi la loro richiesta di rilascio della giornalista russo-americana Alsou Kurmasheva, condannata a sei anni e mezzo di carcere per aver scritto sull’attacco russo in Ucraina. “Si tratta di una giornalista impegnata che viene presa di mira dalle autorità russe a causa del suo rigoroso impegno nel dire la verità e nel riferire secondo principi”, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller, aggiungendo che gli Stati Uniti “rimangono molto chiari su questo”. Dovrebbe essere rilasciata.” Lui contesta L’Ungheria ha accusato la vicina Ucraina di ostacolare il transito attraverso il suo territorio del petrolio russo diretto specificamente a Budapest e ha chiesto l’intervento dell’Unione Europea, insieme alla Slovacchia, anch’essa preoccupata. Il paese dell’Europa centrale senza sbocco sul mare, che non ha accesso al mare, beneficia di un’esenzione dall’embargo petrolifero europeo emanato dopo che Mosca ha lanciato l’attacco, e continua a ricevere greggio russo attraverso l’oleodotto Druzhba, che rifornisce anche la Repubblica Ceca e la Slovacchia. . . READ Balcone o terrazzo in appartamento? Questo è il vero impatto sul prezzo dell'immobile Ma per diverse settimane Kiev ha bloccato le consegne del gigante Lukoil, che fornisce “un terzo delle importazioni di petrolio dell’Ungheria”, secondo il capo della diplomazia ungherese Peter Szijjártó. Dopo un incontro con i suoi colleghi a Bruxelles, ha dichiarato alla stampa che questa decisione è “inaccettabile e incomprensibile” e “rappresenta una seria minaccia alla sicurezza energetica di Ungheria e Slovacchia”. Economia L’Ucraina ha annunciato di aver raggiunto un accordo preliminare sulla ristrutturazione di parte del suo debito pari a 20 miliardi di dollari, mentre da due anni e mezzo il paese affronta l’invasione russa. Secondo il Ministero delle Finanze ucraino, Kiev ha raggiunto un “accordo di principio” con un gruppo di creditori privati ​​internazionali per ristrutturare tredici cicli di Eurobond, una mossa che farebbe risparmiare al paese 11,4 miliardi di dollari in totale nei prossimi tre anni e 22.75 miliardi di dollari entro il 2020-2033. “I fondi liberati sosterranno la stabilità finanziaria complessiva dell’Ucraina, il che ci permetterà di finanziare le necessità più urgenti di fronte all’invasione russa”, ha detto a X il ministro delle Finanze Sergei Marchenko. Secondo lui, il governo dell’Ucraina ha compiuto “sforzi significativi per dare attuazione a questa decisione”, dopo aver negoziato con un gruppo che rappresenta circa un quarto degli obbligazionisti privati. Questo gruppo si è congratulato in un comunicato stampa per aver raggiunto “un accordo rapido e costruttivo con il governo ucraino”. Kiev rivendica un attentato in Russia L’Ucraina ha rivendicato lunedì la responsabilità di un attacco di droni contro una raffineria nella Russia sudoccidentale, con l’esercito russo che affermava di aver distrutto 80 droni ucraini durante la notte e la mattina presto. Una fonte interna alla difesa ucraina ha affermato che diversi droni hanno attaccato la raffineria di Tuapse, cittadina situata sulle rive del Mar Nero nella regione russa di Krasnodar (sud-ovest), provocando un incendio. Questa fonte ha affermato: “L’entità del danno è in fase di chiarimento”, sottolineando che si tratta di una raffineria appartenente al colosso russo Rosneft, che è dotata di un terminal portuale e che circa il 90% della sua produzione è destinata all’esportazione. READ La siccità del Canale di Panama è così grave che stiamo già proponendo soluzioni disperate: distruggere le terre di migliaia di agricoltori. Kuliba in Cina martedì Il capo della diplomazia ucraina, Dmytro Kuleba, si recherà in Cina, alleata della Russia, dal 23 al 25 luglio per discutere su come porre fine alla guerra tra Kiev e Mosca. Il ministro degli Esteri ucraino ha dichiarato in un comunicato: “L’argomento principale della discussione sarà la ricerca di modi per fermare l’aggressione russa e il ruolo della Cina nel raggiungimento di una pace giusta e duratura”. Mosca dice: 75 droni ucraini sono stati abbattuti Lunedì la Russia ha annunciato di aver abbattuto durante la notte 75 droni ucraini, di cui 47 nella sola regione meridionale di Rostov, al confine con l’Ucraina. “Le difese antiaeree hanno intercettato e distrutto 47 droni sulla regione di Rostov, uno sulla regione di Belgorod, uno sulla regione di Voronezh, uno sulla regione di Smolensk, otto droni sulla regione di Krasnodar, nonché 17 droni sui fiumi Nero e Azov regione.” Mari”, precisa il Ministero della Difesa nel telegramma. Zelenskyj ringrazia Biden per il suo sostegno Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha ringraziato lunedì il suo omologo americano Joe Biden per i “passi coraggiosi” compiuti a sostegno dell’Ucraina, accogliendo con favore la sua decisione “difficile” ma “forte” di non ricandidarsi. “L’attuale situazione in Ucraina e in tutta Europa non è meno difficile, e speriamo sinceramente che la continua forte leadership americana impedirà al male russo di avere successo o che la sua aggressività (alla fine) ripagherà”, ha scritto Zelenskyj sul social network. Buongiorno a tutti Benvenuti a tutti alla diretta del 22 luglio dedicata alla guerra in Ucraina.

Questi sono gli ultimi due di una lista che inizia ad allungarsi. Domenica 21 luglio, l’esercito russo ha annunciato il controllo di due piccole città nell’Ucraina orientale, continuando a guadagnare terreno in alcune parti del fronte nonostante le pesanti perdite, affrontando un numero minore di forze ucraine. “Le unità del gruppo “occidentale” hanno liberato le regioni di Rozovka (Andreevka in ucraino) e Byshanoy Nizhny (Pyshanyi in ucraino)” Lo ha detto il ministero della Difesa russo nel suo briefing quotidiano. Queste piccole città, che prima dell’attacco russo su larga scala del febbraio 2022 erano molto scarsamente popolate, si trovano rispettivamente nelle regioni di Lugansk e Kharkiv, a una quindicina di chilometri l’una dall’altra.

L’esercito ucraino, privo di uomini e di potenza di fuoco, dallo scorso autunno fronteggia gli attacchi russi lungo la linea del fronte, che si estende per circa 1.000 chilometri. Nell’est, nelle ultime settimane, le forze russe hanno preso il controllo di diverse piccole città. Nella regione di Donetsk stanno attualmente crescendo soprattutto verso le città di New York e Turetsk. Questi attacchi, molto costosi in termini di soldati ed equipaggiamenti, non hanno ancora portato ad una svolta importante capace di cambiare radicalmente la situazione sul fronte.

Parallelamente a questi progressi, le forze di Mosca continuano i loro attacchi nell’Ucraina orientale, meridionale e settentrionale. Domenica gli attentati hanno ucciso almeno cinque civili. La Procura generale ucraina ha affermato che un uomo di 37 anni è morto durante un attacco russo contro macchine agricole durante il raccolto, in un campo vicino a Bilobelia, nella regione di Sumy (nord).

Nella parte della regione di Kherson (sud) sotto il controllo dell’esercito russo, il leader locale Vladimir Saldo ha affermato su Telegram che i bombardamenti ucraini hanno causato la morte di una donna nella sua casa nel villaggio di Chornomorsky. Una coppia è stata uccisa in un attacco di artiglieria contro la loro auto nella città di Gorlivka, e una donna è stata uccisa da un drone nel villaggio di Verkhnetortskoye, nella parte occupata della regione ucraina di Donetsk (est), ha annunciato il leader russo Denis Pushilin Applicazione Telegramma.