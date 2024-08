Listeria | Una terza morte legata alle bevande vegetali

Il Ministero della Salute dell’Ontario ha annunciato lunedì pomeriggio che una terza persona è morta a causa di un’epidemia di listeria legata all’impianto di bevande di fascia alta e alla seta.

Nicole Irlanda



Stampa canadese



La dichiarazione arriva sulla scia di un aggiornamento sull’epidemia rilasciato lunedì dall’Agenzia per la sanità pubblica del Canada, in cui si afferma che ci sono stati 20 casi confermati di persone affette da listeriosi – la malattia causata dal batterio Listeria – in quattro province.

I prodotti interessati includono le bevande all’avena, alla mandorla e al cocco, alla mandorla e al cocco, alla mandorla e all’anacardio, nonché le bevande alla mandorla del marchio Great Value che hanno una data di scadenza maggiore o uguale al 4 ottobre e contengono il numero 7825 nel codice prodotto.

La contaminazione da Listeria proveniva da una linea di produzione personalizzata presso Joriki Inc., un impianto di imbottigliamento di bevande di terze parti a Pickering, Ontario, utilizzato da Danone Canada per produrre bevande a base vegetale, ha scoperto la scorsa settimana la Canadian Food Inspection Agency.

L’Agenzia per la sanità pubblica del Canada ha affermato che le persone si sono ammalate tra agosto 2023 e metà luglio 2024. Tredici casi si sono verificati in Ontario, cinque in Quebec, uno in Nuova Scozia e uno in Alberta.

L’età dei pazienti varia da 7 a 89 anni e il 70% dei casi ha 50 anni e oltre. L’agenzia ha affermato che 15 persone sono state portate in ospedale a causa dell’epidemia.

Ciò invita i consumatori a verificare se hanno prodotti interessati e a buttarli via o restituirli al luogo in cui sono stati acquistati.