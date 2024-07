Lisa Lichtfuss ha segnato punti, Putellas non ha ancora raggiunto il livello olimpico, la Spagna guida e fallisce – Belgio (2-0)

In alto: Lisa Lichtfuss 6/10

Anche se non ha ancora segnato la porta inviolata in nove partite internazionali, Lisa Lichtfuss non può fare nulla contro i due gol spagnoli (anche se era leggermente in vantaggio sul gol dalla distanza di Teresa). Con l’aumento della domanda, come previsto, i Marchois hanno attuato diversi interventi chiave. Che sia stato con il piede per parare un tiro, con un colpo di testa potente vicino alla linea di porta o in aria su un calcio d’angolo… ha fatto bene contro i campioni del mondo e ha segnato punti soprattutto nel suo duello con Evrard. Dovrebbe presto ritrovare il ritmo dopo l’infortunio di dicembre. Cosa deve essere modificato per ottenere il primo posto nelle qualificazioni agli Europei? In queste sei partite di qualificazione, il nuovo portiere del Le Havre (P1 francese) ha acquisito profondità e sicurezza.

Flop – Alexia Putellas 5/10

Non arriveremo a dire che Alexia Putellas ha giocato la partita in modo anonimo o era un fantasma contro il Belgio, perché questo non è vero. Ma la doppietta del Pallone d’Oro (2021, 2022) non è riuscita a influenzare la partita. Abbiamo comunque notato un bel passaggio di Garcia all’inizio del secondo tempo dopo una bella azione nel rettangolo di Lisa Lichtfuss, ma la giocatrice del Barcellona non era nella posizione che la Spagna si aspettava in vista dei Giochi Olimpici. Spesso doveva abbassarsi per toccare la palla. Una volta in possesso palla, i suoi servizi erano quasi sempre precisi, ma la coppia Delacauw-Vanhaevermaet spesso le impediva di sviluppare il suo gioco in attacco.