Lisa, dopo essere stata drogata da Songam, attacca violentemente Martin mentre Manon è al sicuro (riassunto dell’episodio 1741)

"Domani apparteniamo" si presenta con il riassunto completo dell'episodio 1741 di lunedì 5 agosto 2024

Il domani è nostro: riepilogo dell’episodio del 5 agosto 2024

Bruno è ancora sotto l’incantesimo di Agnes Prado

All’allevamento di ostriche, Alex chiede a Ryan delle novità di Kareem. Il giovane risponde che suo zio ama trascorrere del tempo con la figlia Nina a Marsiglia, ma ha un po’ di difficoltà ad affrontare il licenziamento dal lavoro. Allo stesso tempo, Alex riceve una telefonata da Bruno che lo informa che deve risolvere alcuni problemi per un cliente Sylvan e che farà tardi.

A mezzogiorno Ryan e Bruno allestirono il ristorante. Il nipote di Karim fa notare a Bruno che la sua camicia è macchiata. Nello stesso momento Bruno vede Agnes Prado e si affretta a mettersi un grembiule per nascondere la macchia di grasso. Fa tutto il possibile per la sua professoressa di fisica e la sua amica. Ma Agnese sembra avere fretta e alla fine del pranzo chiede il conto. Ryan si è reso conto che Bruno è sotto l’influenza del suo insegnante e lo sta molestando.

Violet non è pronta a prendere l’iniziativa

La Giordania si rilassa sulla spiaggia. Violet andò allo chalet a prendere due drink. Mentre cerca la crema solare nella borsa della sua ragazza, Jordan si imbatte in una guida sessuale per adolescenti consigliata da Swizyk nelle Filippine. Quando Violet ritorna, le chiede se ha imparato certe cose. Gli spiegò che aveva già alcuni concetti, ma aveva anche imparato alcune cose. Poi condividono un lungo bacio. Violet suggerisce a Jordan di andare in un posto meno affollato. Successivamente, Charles arrivò con due drink e li invitò a pranzare con lui. Nel pomeriggio, Violet e Jordan tornano a casa nelle Filippine. Hanno tutta la casa per loro. Violet ammette a Jordan che vuole avere un momento intimo con lui, ma non è sicura che sia il momento giusto. Jordan capisce e risponde che aspetterà finché lei non sarà pronta.

Alla fine della giornata, Phillipine chiede a Violet se Bastian ha preso in prestito il libro che ha lasciato sul tavolino. Violet risponde che ce l’ha. Philbin spiega a sua figlia che può venire a trovarla se ha domande alle quali non riesce a trovare una risposta nel libro. Ha chiarito che non avrebbe emesso alcuna sentenza.

Lisa attacca Martin!

Al St. Clare’s Hospital, William e Aurore sono al capezzale di Manon. La giovane si è salvata grazie a Nordin, che è riuscito ad afferrarla e a tirarla giù dal tetto. William rassicura moglie e figlia spiegando loro che gli esami del sangue e le radiografie non hanno evidenziato nulla di anomalo. “Mia figlia è forte”, afferma con orgoglio l’Auror. Poi chiese a Manon di raccontare loro cosa era successo. Manon spiega che quel giorno, appena rientrata nell’appartamento, una persona mascherata e con indosso un cappello di paglia ha suonato il campanello per consegnare un pacco. Quando sono andato a prendere una penna per firmare il buono, l’ho sentito entrare nell’appartamento. Le mise una mano sulla bocca per impedirle di urlare, e lei cercò di lottare. Poi le fece un’iniezione nel collo e lei si addormentò immediatamente. William crede che il suo rapitore abbia usato il propofol, un potente anestetico. Manon aggiunge che è dispiaciuta, perché sa benissimo che questi elementi non faranno avanzare le indagini. I suoi genitori la rassicurano spiegandole che la cosa più importante è ritrovarla.

Alla stazione di polizia, Martin valuta Timothy. Un secondo pezzo degli scacchi incisi B4 è stato scoperto nel laboratorio dove Manon era tenuta prigioniera. Timothy spiega a Martin che la città di Set è diventata una gigantesca scacchiera e che ogni casella della scacchiera rappresenta all’incirca un angolo della città. Pensa che Sungam voglia inviare loro il messaggio che ha effettivamente il controllo del gioco. Per Timothy, non c’è dubbio che Songham identifichi Roxanne e Manon come pedine, e Lissa e Martin come vescovo e re. Per quanto riguarda la signora, Timothy pensa che sia un’Auror, perché è la donna di grado più alto nella stazione di polizia. Tuttavia, non sa chi Sangam conosce come il Cavaliere e la Torre, né cosa intende fare dopo. Timothy poi incontra Rachel, la cui tutela è stata appena revocata. Spiega alla giovane che è anche grazie a lui se è libera, perché ha studiato l’origine del legno di jatoba ritrovato nella casa di Manon. Rachel lo ringrazia e gli confida che avrebbe preferito evitare di passare la notte in cella.

Da parte sua, Lisa ha spiegato a Martin che continuano a cercare con chi potrebbe essere arrabbiato. Martin poi ricorda che qualche anno fa arrestò un magnaccia che aveva una scacchiera tatuata sulla schiena.

Nordine fa visita a Manon in ospedale. La giovane donna sta facendo le valigie, perché può tornare a casa. Manon ringrazia Nordine per averle salvato la vita. Poi si è offerta di riportarla al suo appartamento.

Alla stazione di polizia, George informa Timothy che la torre sulla scacchiera di Songam può eguagliare la sua. Se il suo cognome è il nome di sua madre, il nome di suo padre è Destours. Timothy crede che George abbia ragione e che potrebbe essere i Borg, soprattutto perché è il capo del PTS. Poi lo avverte, perché questo significa che potrebbe essere uno dei prossimi obiettivi di Songam.

A mezzogiorno Lisa va da Little Spoon. È al telefono con Aaron e mette il drink sul tavolo. La giovane donna si volta e non si accorge dell’uomo con il cappello di paglia che si avvicina al tavolo per aggiungere sostanza alla sua bevanda.

Pochi minuti dopo, alla stazione di polizia, Damien informa Martin e Lisa che le tracce del magnaccia erano cadute. È in cure palliative per un cancro terminale.

Martin e Lisa poi andarono in un minimarket che aveva riacquistato uno stock di barrette proteiche identiche che Sungam aveva lasciato per Roxanne, Sarah e Manon. Uscendo dal negozio, Lisa nota un pedone registrato sul cartello stradale. Ora è l’alfiere, il pedone, a rappresentare specificamente la giovane donna. Martin conclude che è lei il prossimo obiettivo e la porta alla stazione di polizia. La giovane però comincia a perdere il controllo. Suda e poi sente Martin che le grida con voce distorta: “Pensi di poter fare quello che vuoi. Ti avverto, non succederà così”. La giovane è infatti vittima di allucinazioni uditive. Ha poi sentito Martin insultarla e ordinarle di lasciare la stazione di polizia. Quindi Lisa afferra un paio di forbici, le agita e si lancia verso Martin!

