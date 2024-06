L’intelligenza artificiale permette di copiare le tue parole in un CV: “Il 25% delle persone inciampa quando lo invia”

Anche l’intelligenza artificiale può essere utile, soprattutto nella stesura del curriculum. In effetti, alcune persone in cerca di lavoro a volte hanno difficoltà a scrivere e formattare il proprio curriculum. Il prestatore di servizi per il lavoro interinale offre servizi di nuova generazione, soprattutto per gli stranieri.

Lucas, originario del Brasile, cerca lavoro. Per lui la lingua francese è un ostacolo. Quindi, per aiutare le persone in cerca di lavoro nella stessa situazione, un’agenzia interinale di Halle sta utilizzando la nuova tecnologia per creare il proprio curriculum. Il suo consulente gli ha detto: “Creeremo il CV con l’aiuto dell’intelligenza artificiale”. “Bisogna compilare una specie di questionario, quindi inserire il nome, il nome, la data di nascita, e poi tutta la formazione professionale che hanno fatto…”, spiega Cindy Didrog, cancelliere ad interim.

Dopo il briefing, Lucas dovrà parlare nella sua lingua madre, il portoghese. L’IA si occupa poi di creare il loro CV in francese. “Per me è davvero interessante avere questa possibilità di poter utilizzare la mia lingua madre per parlare delle mie esperienze professionali e conseguire tutte le mie qualifiche in francese.”