L’India è scioccata da un nuovo caso di stupro

Tutto è iniziato la notte tra l’8 e il 9 agosto, quando una dottoressa dell’ospedale Radha Gobinda Kar ha terminato il suo turno di 36 ore. Nell’organizzazione non è presente una sala pausa, quindi ti sposti nella sala riunioni. Il suo corpo è stato ritrovato poche ore dopo. L’autopsia, condotta lo stesso giorno, ha concluso che era stata violentata e poi morta per strangolamento e soffocamento. Il rapporto indicava che c’erano 25 ferite al viso, alle braccia, al collo, al cranio e ai genitali, tutte prima della morte. Questa brutalità provoca un’onda d’urto nei media. Ma la polizia del Bengala occidentale sembra rallentare. In India la polizia è prerogativa degli stati federali e il governo locale, guidato dal primo ministro Mamata Banerjee, è stato oggetto di intense critiche.

La famiglia della vittima ha denunciato lo stupro di gruppo, sottolineando la grande quantità di sperma rinvenuta dagli esperti forensi. Ma gli investigatori arrestano solo un sospettato, un volontario dell’organizzazione. Dopo essere stati smascherati nello scandalo, i genitori hanno fatto ricorso all’Alta Corte di Calcutta, che non ha usato mezzi termini: “L’indagine non ha fatto alcun progresso tangibile”.ha affrontato i giudici una settimana dopo gli eventi.

Anche i giudici sono stati colpiti dall’attacco all’ospedale del 14 agosto. I delinquenti sono entrati nell’edificio prima di attaccare con bastoni e martelli il personale infermieristico, che stava organizzando un sit-in per protestare contro le loro condizioni di lavoro. L’opposizione ha accusato il partito di Mamata Banerjee, il TMC, di aver sponsorizzato l’incidente per intimidire i manifestanti. Due attivisti del TMC furono arrestati pochi giorni dopo.

Peggio ancora, la polizia locale ha represso una manifestazione organizzata dai tifosi di due squadre di calcio dopo una partita a Calcutta il 18 agosto. Stavano protestando contro il crimine e volevano fare pressione sulle autorità affinché andassero avanti con le indagini. Anche i netizen che hanno criticato il governo di Mamata Banerjee sono stati perseguiti. La tirannia del potere nel Bengala occidentale e la lentezza delle indagini hanno spinto la Corte Suprema a deferire il caso alla RBI, l’ufficio federale indiano responsabile della sicurezza interna.

La negligenza delle autorità è sorprendente. Nel 2012, un simile omicidio di donne su un autobus a Nuova Delhi ha scatenato una mobilitazione senza precedenti nella società civile che ha chiesto maggiore sicurezza per le donne negli spazi pubblici. Da allora, lo stupro è stato un crimine continuo che a volte fa notizia, soprattutto se commesso in una grande città. Inoltre, un sondaggio condotto dall’Indian Medical Association, il principale sindacato dei medici, nel 2015, ha rivelato che il 75% dei medici in India aveva subito violenza durante il servizio e che le donne erano particolarmente vulnerabili ad essa.

Una dottoressa di Nuova Delhi ha testimoniato la scorsa settimana che i suoi colleghi a volte vengono seguiti a casa sua da parenti di pazienti ricoverati. Rivelando l’ansia circostante, martedì è stato programmato che 1.000 medici iniziassero il loro nono giorno di sciopero a Nuova Delhi. Chiedono al governo del primo ministro Modi di varare una legge federale per proteggere gli operatori sanitari. Le pene comminate nel 2013 sono già state inasprite e lo stupro è ora punibile con la pena di morte. Per quale risultato? Il Paese ne ha registrati 90 al giorno nel 2022.

Dopo il malcontento pubblico, persiste l’apatia su un problema sociale che non appare mai nel dibattito pubblico durante le elezioni. Le manifestazioni dopo questo tipo di reati restano limitate alle grandi città senza toccare le campagne o i piccoli centri. Infine, l’indifferenza della polizia di Calcutta dimostra che in alcuni stati è l’istituzione di polizia ad aver bisogno di riforme, più che della legge.