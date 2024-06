L’impresa Mithra di Liegi dichiara fallimento: 19 persone licenziate

Mithra, un tempo leader nella regione vallona, ​​si ritrovò indebitato e privo di liquidità. All’inizio di marzo la società ha annunciato che stava valutando la possibilità di vendere i propri asset e possibilmente l’intera azienda.

Ha concluso tre prestiti del valore di 21 milioni di euro per finanziare le sue operazioni fino a giugno. Tuttavia, ad alcuni lavoratori licenziati possono essere offerti contratti per intraprendere altre attività. “La Mithra Pharmaceuticals SA ha infatti incontrato notevoli difficoltà finanziarie che le hanno impedito di adempiere ai propri obblighi e non disponeva più del capitale circolante necessario per proseguire le proprie attività.“, spiega l’amministrazione.