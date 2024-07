L’Europa meridionale soffoca: vigilanza sull’ondata di caldo in 39 dipartimenti della Francia

Termometro nel panico in Europa. Da lunedì gran parte della Francia è stata messa in allerta arancione per l’ondata di caldo. Le temperature sono aumentate anche in Grecia, dove i siti turistici sono chiusi nelle ore più calde.

Météo-France comunica che oggi a Bordeaux la temperatura raggiungerà i 42 gradi. La soglia dei 40 gradi potrebbe essere superata anche vicino a Tolosa. Questa ondata di caldo ha sorpreso alcuni francesi, che hanno incontrato domenica sulle rive del lago del Bourget, in Savoia. ““Abbiamo avuto sicuramente una brutta primavera, quindi non ce l’aspettavamo”, ha detto. più tardi del solito.” Spiegano.

In Francia, domenica pomeriggio, 13 dipartimenti sono stati messi in allerta arancione per ondata di caldo. Lunedì altre 26 persone saranno colpite da questa prima ondata di caldo. In totale, 39 dipartimenti sono interessati da questo allarme di ondata di caldo.

Si prevede che questa ondata di caldo si intensificherà verso il nord del paese e raggiungerà Parigi e i suoi siti olimpici martedì.

Chiusura dei siti turistici in Grecia

Il caldo è iniziato anche in Grecia. Il termometro raggiunge ogni giorno i 44 gradi. Questa ondata di caldo batte i record di temperature e anche di longevità, dato che il Paese soffoca dalla fine di giugno. I siti turistici di Atene sono chiusi durante le ore più calde, compresa l’Acropoli. La capitale è in allerta rossa per i consumi di acqua ed elettricità. Questo è anche il caso delle isole greche. “Il proprietario di un albergo afferma che ci viene interrotta l’acqua quattro volte al giorno per un mese. Ai visitatori viene chiesto di fare meno docce e di riunirsi se possibile. Ora, noi abbiamo scelto piatti e posate di plastica per non usare la lavastoviglie, ma sono poco ecologici, non sono accettabili.

Qual è la situazione nel resto del Mediterraneo?

Un’ondata di caldo ha colpito la Spagna da giovedì scorso. Il Parco del Retiro è stato chiuso la scorsa settimana a causa del caldo. Si prevede che l’ondata di caldo continuerà questa settimana in diverse regioni della Spagna. In Italia i turisti preferiscono le visite sotterranee. In Portogallo negli ultimi giorni sono scoppiati diversi incendi boschivi.