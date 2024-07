L’Europa, esclusa Londra, torna in rosso alla chiusura per un atteggiamento attendista – 29/07/2024 18:46 EDT.

Un trader che lavora alla Borsa di New York

Di Claude Chendjo

I mercati azionari europei, esclusa Londra, hanno chiuso in ribasso lunedì dopo un tentativo fallito di continuare la ripresa iniziata venerdì, mentre gli indici di Wall Street erano leggermente in verde a metà sessione in una sessione incerta.

Il trend positivo registrato in mattinata grazie al sostegno del settore energetico (+0,15%) ha finito per affievolirsi nel corso della seduta, e l’atteggiamento attendista ha ripreso il sopravvento durante importanti riunioni di politica monetaria, così come i risultati. Dalla classifica i giganti sono previsti per questa settimana.

A Parigi l’indice CAC 40 ha chiuso in ribasso dello 0,98% a 7.443,84 punti. L’indice britannico FTSE, ricco di titoli di idrocarburi, è salito dello 0,08%, resistendo al trend al ribasso. L’indice tedesco DAX ha perso lo 0,49%.

L’indice EuroStoxx 50 è sceso dello 0,97%, l’indice FTSEurofirst 300 dello 0,21% e l’indice Stoxx 600 dello 0,20%.

Alla chiusura in Europa, il Dow Jones è rimasto piatto (+0,01%), l’S&P 500 è avanzato dello 0,32% e il Nasdaq è avanzato dello 0,46%, con guadagni inferiori rispetto all’apertura, in una sessione altalenante.

Buoni i primi risultati anche per l’indice “Tecnologia” (+0,28%) e l’indice dei Semiconduttori (+0,7%), mentre i finanziari di Apple (+0,15%), Meta (+0,97%) e Amazon (+0,72%) ) sono tra le altre cose.

Valori in Europa

Le azioni Heineken sono scese del 10,14%, con l’azienda olandese di birra che ha annunciato utili operativi per i primi sei mesi dell’anno inferiori alle aspettative degli analisti. Carlsberg ha perso il 4,32%.

Reckitt Benckiser, produttore del latte artificiale Enfamil, ha chiuso in ribasso dell’8,76%, indirettamente penalizzato da una decisione sfavorevole del tribunale nei confronti di Abbott Laboratories sulle formulazioni di alimenti per l’infanzia.

Le azioni Philips sono aumentate del 14,62%, dopo che il produttore olandese di dispositivi medici ha annunciato risultati trimestrali superiori alle aspettative, grazie all’attuazione del suo programma di ristrutturazione.

Merck è cresciuta del 3,13% grazie ad un aumento delle sue prospettive annuali a seguito della forte performance operativa della sua divisione sanitaria in particolare.

Le azioni del Gruppo Natwest hanno chiuso in rialzo del 2,62% dopo che il nuovo ministro delle Finanze britannico, Rachel Reeves, ha annunciato lunedì la sua intenzione di abbandonare il piano del precedente governo di vendita pubblica delle azioni della banca, ritenendo che il processo sia troppo costoso per i contribuenti.

Emeis (ex Orpea) è scesa del 18,89% dopo una revisione al ribasso venerdì del range di crescita degli utili operativi correnti prima degli affitti (EbitdaR) per l’anno.

i cambiamenti

Il dollaro si è apprezzato leggermente (+0,23%) rispetto al paniere di valute di riferimento, mentre l’euro ha perso lo 0,38% a 1,0816 dollari.

Lo yen rimane stabile a 154 yen per dollaro, in attesa della decisione di politica monetaria della Banca del Giappone (BoJ) che dovrebbe aumentare i tassi di interesse chiave di 10 punti base. La valuta giapponese ha registrato la sua migliore performance in due settimane dall’inizio dell’anno la scorsa settimana, anche se rimane la valuta del G10 con la peggiore performance nel 2024.

Una media

L’allentamento del rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni, che si attesta al 4,1763%, è ora più fragile, alla vigilia della riunione di politica monetaria di due giorni della Federal Reserve. Tuttavia, il mercato continua a fare affidamento sul taglio dei tassi di settembre e spera che la Fed fornisca segnali in questa direzione.

Il rendimento del Bund tedesco con la stessa scadenza ha chiuso in calo di circa quattro punti base, portandosi al 2,359%.

I titoli di Stato britannici a due anni sono scesi lunedì al 3,846%, il livello più basso da maggio 2023, prima che martedì il nuovo ministro delle Finanze presentasse il primo bilancio del nuovo governo. I mercati finanziari ora prevedono anche che la Banca d’Inghilterra tagli i tassi di interesse con una probabilità del 58% giovedì, rispetto al 51% di venerdì scorso.

olio

Il mercato petrolifero è in calo dopo che i funzionari israeliani hanno confermato lunedì di voler punire Hezbollah dopo l’attacco alle alture di Golan evitando una “guerra totale”.

Il Brent ha perso l’1,97% a 79,53 dollari al barile, e il greggio leggero statunitense (West Texas Intermediate, West Texas Intermediate) ha perso il 2,03% a 75,59 dollari.

Dovrebbe continuare martedì:

(Scrittura di Claude Chendjo, montaggio di Kate Entringer)