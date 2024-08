Lenny e Zoe Kravitz, una coppia padre-figlia sul red carpet di Londra

Di fronte ai fotografi presenti al cinema Odeon di Londra, Zoë Kravitz è apparsa lunedì 19 agosto, accompagnata da suo padre Lenny Kravitz, ma anche dal suo fidanzato dall’ottobre 2023: l’attore Channing Tatum. Il giorno prima, la coppia aveva fatto la sua prima apparizione sul tappeto rosso come coppia sposata. La presenza dell’attore durante queste due rappresentazioni – a parte il suo desiderio di incoraggiare la sua ragazza – non è una semplice coincidenza.

Con il film “ Sbatté le palpebre due volte »Zoe Kravitz ha aggiunto una nuova riga al suo curriculum. Attrice dall’età di 19 anni, si è fatta conoscere grazie ai suoi ruoli in lungometraggi come “ lontano » (2014), “ Mad Max: Furia Strada » (2015) o addirittura “ Il pipistrello » (2022).

Conosciuta come una delle attrici più talentuose della sua generazione, ha vinto due volte il titolo “ Miglior attrice » Per il lungometraggio “ Strada interna »al Napa Film Festival nel 2014 e al Milano Film Festival nel 2015. Determinata ad aggiungere una serie al suo arco, Zoe Kravitz è passata dall’altra parte della macchina da presa, dirigendo il suo primo film. Per spiegare il personaggio principale di questa trama orribile, si è affidata a Channing Tatum.

Zoe Kravitz e gli uomini della sua vita

Scambiando la sua canotta e la gonna di pizzo “ San Lorenzo » In un lussuoso abito rosso della stessa casa, Zoe Kravitz ha deliziato i suoi fan e i fotografi accorsi in gran numero.

Insieme a lui, suo padre, il cantante e attore Lenny Kravitz, si è affidato al marchio “Loewe” per indossare un completo di abiti di lana grigia. Fedele a se stesso e alla sua anima rock, il cantante di “Will You Go My Way” non indossava una maglietta sotto la giacca, lasciando la sua pelle nuda affinché tutti potessero vederla. Per Channing Tatum abito nero e camicia bianca: semplice e d’effetto.