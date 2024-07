L’effimero eroe di Preud’Homme, il prossimo rinforzo di Leko? Lo Standard sta per attirare un ex giocatore del Club Brugge – ultimi trasferimenti

Boli Bolingoli era alla fine del suo contratto con il Mechelen. Ora è molto vicino a firmare con lo Standard.

Nella serie i giocatori sono a fine contratto, e quindi liberi Erano Bolingoli Non è sfuggito allo standard. Il 29enne terzino sinistro non ha raggiunto un accordo di prolungamento con Michelen nonostante le trattative in tal senso. Si stava ancora allenando in questa direzione con il Core negli ultimi giorni.

Il suo futuro è altrove. Secondo Sasha Tavoleri, lo Standard è interessato al suo profilo… e sta finalizzando il suo arrivo.

Boli Bolingoli deve ritrovare il ritmo

Nelle ultime stagioni il giocatore ha riportato infortuni gravi. È stato in disparte da agosto a febbraio durante l’ultimo anno finanziario, a causa di un problema al tendine del ginocchio, e non è mai tornato agli undici di Malinois per le qualificazioni.

Il cugino di Romelu e Jordan Lukaku ha giocato anche al Celtic Glasgow, Istanbul Basaksehir e Rapid Vienna.









© Notizie fotografiche

è in Club di Bruges Si è rivelato dieci anni fa: scatenato dal profondo di Juan Carlos Garrido, e con Michel Prudhomme è stato il più eccezionale, segnando una doppietta al Besiktas negli ottavi di finale di Europa League.

Bolingoli conosce bene Ivan Leko, avendo lavorato con lui al Sint-Truiden, poi giocando principalmente come giocatore dei Piston.