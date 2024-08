Le vittime del Bayesian si erano “rifugiate nella stessa cabina” prima di annegare

Secondo la procura, cinque dei sei passeggeri dell’imbarcazione sono stati trovati nella stessa cabina.

Sappiamo di più sugli ultimi momenti dei passeggeri dell’aereo Bayesiano Prima che la sua nave affondasse. Lunedì scorso, lo yacht dell’uomo d’affari britannico Mike Lynch è affondato nel fondo del Mar Mediterraneo dopo essersi trovato nel cuore di una tempesta. Quando affondò, portò con sé sette passeggeri, tra cui l’armatore britannico e sua figlia diciottenne. A bordo dell’aereo sono stati ritrovati i corpi di una coppia, avvocati e soci. Il Pubblico Ministero ha detto durante una conferenza stampa tenutasi questo fine settimana che erano tutti sul lato sinistro della nave. Il cuoco della barca è stato scoperto morto fuori dal relitto. Quindici persone, tra cui un bambino di un anno, riuscirono a sopravvivere al naufragio.

Oggi, una delle domande principali è perché queste sette persone non siano riuscite a scappare dalla barca contemporaneamente alle altre quindici. Se quest’ultimo dovesse rivelarsi affondato nel fondale marino nel giro di pochi minuti, lasciando poco tempo ai passeggeri per reagire, anche un possibile errore umano sarà al centro delle indagini. Il Pubblico Ministero ha annunciato che potrebbero essere ritenuti responsabili il capitano, l’equipaggio, i responsabili della vigilanza, il costruttore navale o altri. Il produttore di yacht ha detto alla fine della scorsa settimana che lo era “Una delle barche più sicure al mondo” Ed era pratico “Inaffondabile.” Secondo lui sì Finestra di 16 minuti» Per evitare la tragedia.

Cinque dei sei passeggeri a bordo sono stati ritrovati nella stessa cabina

In una conferenza stampa questo fine settimana, il capo dei vigili del fuoco di Palermo Girolamo Bentivoglio ha offerto alcuni chiarimenti sull’affondamento: “Apparentemente lo yacht è rimasto bloccato a destra e le persone hanno cercato di raggiungere l’altro lato prima di rifugiarsi nelle loro cabine.”Annunciare. Secondo lui, cinque dei sei passeggeri sono stati trovati nella stessa cabina, situata sul lato sinistro della barca. La sesta vittima era nella stanza accanto

Dormivano? Hanno avuto il tempo di rendersi conto di cosa stava succedendo? I passeggeri hanno tentato di scappare? Per ora il procuratore di Termini Amerese, Ambrogio Cartosio, ha detto di non avere nulla “Non so perché siano finiti tutti nella stessa cabina.” Ma i giornalisti si chiedevano perché questi passeggeri non fossero stati allertati o svegliati. “Questo è esattamente ciò che stiamo cercando di stabilire dalle dichiarazioni rilasciate durante l’intervista con i sopravvissuti – un punto chiave dell’indagine, ovviamente.” Il pubblico ministero ha annunciato che stavano indagando su possibili crimini “Distruzione per negligenza e omicidio per negligenza multipla”.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco italiani arrivano al porto di Porticello vicino a Palermo, con a bordo il corpo di Mike Lynch, il 22 agosto 2024.

Alberto Pizzoli/AFP



Tubo dell’acqua, chiglia parzialmente retratta, foro aperto secondo il produttore

Lunedì scorso la barca a vela di 56 metri si è ritrovata intrappolata in un ruscello mentre era ancorata a circa 500 metri al largo di Porticello, al largo della Sicilia. IL Sir Robert Baden-Powelledificato nel 1957, che distava solo 350 mt BayesianoNon sono stati segnalati danni. Secondo il produttore dello yacht non c’è dubbio che la porta sul retro sia stata lasciata aperta: “Si inclinava di 90 gradi per un motivo: perché l’acqua continuava a scorrere da quando l’acqua ha cominciato ad arrivare fino a quando è scesa, dicono delle sciocchezze..

Testimoni hanno detto di aver visto una colonna d’acqua formarsi durante la tempesta. Il Pubblico Ministero ha parlato in conferenza stampa di A “Raffica”Oppure una corrente d’aria discendente durante un temporale, che provoca venti violenti e distruttivi sulla superficie. Meteorologo di BBC Ha detto che questo tipo di fenomeno potrebbe assomigliare ad un uragano o ad una colonna d’acqua perché i danni causati potrebbero essere simili. Le autorità hanno detto che stanno esaminando come questo evento meteorologico abbia causato così tanti danni all’isola Bayesiano.

Le autorità si chiedono se il capitano abbia adottato misure adeguate mentre la barca era nel mezzo di una tempesta. Durante la visita al relitto i subacquei hanno notato in particolare che la chiglia di quest’ultimo era parzialmente sollevata. Tuttavia questa pinna è essenziale per una buona stabilità della barca. “Determineremo la responsabilità per ciascun elemento: questo verrà fatto attraverso l’indagine, quindi non possiamo farlo prematuramente.”Lo ha detto il Pubblico Ministero nel corso della conferenza stampa. “Per me è possibile che siano stati commessi dei crimini – e potrebbe trattarsi di omicidio colposo – ma possiamo dimostrarlo solo se ci date abbastanza tempo per indagare”.