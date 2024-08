Le ultime notizie di Lusk sullo stato di salute di Angel Gomez dopo il terribile shock subito

Angel Gomez è più in forma. Il centrocampista inglese, che sabato ha subito un violento colpo durante la prima giornata della partita del campionato francese tra Reims e Lille, ha riportato un trauma cranico, ha indicato il suo club in un comunicato stampa pubblicato domenica.

Le buone notizie si sono accumulate dopo il grande spavento di sabato. Dopo essere rimasto a terra per lunghissimi minuti dopo aver subito un forte shock durante la partita tra Reims e Lille, Angel Gomez è stato portato in ospedale. Le Losc pubblicato oggi comunicato stampa Per fornire le ultime notizie sul suo giocatore.

“Dopo aver riportato un trauma cranico sabato durante la partita Stade Reims-Lucque (0-2), il centrocampista del Lille Angel Gomez – dopo che le sue condizioni si erano stabilizzate sul campo – è stato trasferito ieri sera in ospedale per essere sottoposto a vari accertamenti”. Lo spiega per la prima volta il Club Nord. Lusk ha aggiunto: “Sono stati rassicuranti, quindi ha potuto tornare a casa della sua famiglia nella notte tra sabato e domenica, sotto stretto monitoraggio da parte dello staff medico di Lille, e ora sta iniziando il protocollo per commozioni cerebrali stabilito dalla Federcalcio francese”. .”

Gomez non ha perso il senso dell’umorismo

Prima che il comunicato stampa del Lille venisse pubblicato domenica in prima serata, Angel Gomez ha preso l’iniziativa intervenendo personalmente. “Solo un messaggio per far sapere a tutti che sto bene, il supporto è stato travolgente e ringrazio Dio che sia tutto ok. Amore e benedizioni. PS ricordami di non saltare perché non devo più farlo”, ha scritto altrove. “Fate teste”, ha sorriso questa mattina l’inglese in un video pubblicato sulla sua pagina personale Conto Instagram.

Già ricoverato in ospedale, Angel Gomez sembra essere pienamente in grado di ricorrere in appello perché, secondo il presidente del Lille Olivier Letang, Angel Gomes ha chiesto se potrà giocare nella prossima partita di campionato di sabato contro l’Angers.

In attesa del ritorno del centrocampista, il Lille ha concluso: “Il LOSC spera che Angel Gomez si riprenda rapidamente e desidera ringraziare i membri della famiglia del LOSC e la comunità calcistica nel suo insieme che hanno espresso il loro sostegno e incoraggiamento nelle ultime ore”. .