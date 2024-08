Le password e gli indirizzi salvati diventeranno più convenienti con Chrome

Diversi anni fa, Google offriva un gestore di password integrato nel suo browser. Questo servizio ti consente di salvare le password personali e di sfruttare poi il completamento automatico al momento dell’accesso. Allo stesso modo, Chrome offre ai suoi utenti la possibilità di salvare indirizzi personali. Questa è una funzionalità utile quando è necessario compilare campi ricorrenti di informazioni personali, come il tuo indirizzo di casa. Queste due funzionalità sono incluse nella nuova funzionalità che Google ha appena annunciato per Chrome mobile. Con il quale ti permette di salvare i preferiti su Chrome. La nuova opzione consentirà a tutti gli utenti di accedere rapidamente alle password salvate, agli indirizzi di casa e ai segnalibri. La novità è che non è più necessario selezionare manualmente la sincronizzazione automatica di password, indirizzi e preferiti tra diversi dispositivi su Chrome. Accedendo tramite il tuo account potrai accedere a questi dati, anche da un dispositivo diverso da quello su cui è stato registrato. La sincronizzazione tra dispositivi con lo stesso account Chrome era chiaramente disponibile in passato, ma richiedeva il passaggio aggiuntivo di abilitarla manualmente. Con la nuova funzionalità annunciata da Google, dovrai solo accedere con il tuo account. Come accennato in precedenza, quello nuovo non è stato ancora distribuito. Google ha annunciato che in futuro sarà disponibile per Chrome per Android e iOS. Ancora non conosciamo la data di uscita.