Questa discordia VOO/RTBF che rovina il servizio di TV digitale dell’operatore di Wallon

rigiocare. Sono le 21:34 Ti sei completamente perso il telegiornale. Tramite il telecomando della TV e il manuale del decoder, puoi attivare il replay per guardarlo mentre viene trasmesso realizzazione .

Ricomincia. Sono le 19:37 Ti sei perso i primi sette minuti del telegiornale. Tramite il telecomando della TV e il manuale del decoder, puoi riprodurlo come se fossero le 19:30 mentre è ancora in onda in esecuzione.

Questi sono particolari Questo è importante quando si tratta di scegliere l’abbonamento TV. Le condizioni per il riavvio e il riavvio differiscono da un operatore all’altro. Riguarda la durata della riproduzione, i canali e i programmi che beneficiano o meno di queste funzioni, ecc.

In questo gioco è possibile identificare differenze significative nei servizi offerti da Proximus, Orange, VOO o Telenet. Esempio più eclatante: in VOO, un file sparizione Replay (replay) sui canali RTBF (La Une, Tipik e La Trois).

Sul suo sito, VOO conferma nel corso del tutorial che i canali RTBF sono infatti privati ​​del riavvio.

“Esploderò di rabbia”

Se questo ritiro risale a più di quattro mesi fa, è passato relativamente inosservato, ad eccezione dei forum online dell’operatore di cui i clienti si lamentano seriamente. Pezzo selezionato:

Perché VOO non mostra più i replay sui canali RTBF? Abbiamo intervistato i rappresentanti (VOO, RTBF) in questo caso, ma senza alcun risultato. Di fronte al loro silenzio, siamo costretti a trarre da questi stessi forum una spiegazione un po’ formale.

“RTBF richiede una retribuzione specifica”

in Questo argomentoUn cliente VOO insoddisfatto comunica a Risposta Ricevuto da RTBF:

“L’opzione replay, che consente di tornare immediatamente all’inizio di un programma TV in corso, è disponibile a seconda dei servizi a cui il giocatore si abbona con i suoi media partner. Altri operatori come Proximus, Télésat, ecc. si sono abbonati questo servizio ma VOO, contrariamente a quanto ti è stato detto , ha scelto di non riattivarlo. Sfortunatamente, RTBF non può obbligarlo a fornire tutti i lavori offerti. Credi che ci scusiamo per questa situazione! Tuttavia, RTBF rimane aperto alla discussione con VOO Questo punto sarà discusso di nuovo in un futuro incontro con loro”.

“Non trasferire questo costo sull’abbonamento”

Poco più in là, conferma un dipendente di VOO vergogna Trattative finanziarie.

“È vero che RTBF ora richiede una remunerazione specifica da parte degli operatori per dare loro il diritto di offrire ai propri clienti una funzione di riavvio/ricominciare sui propri canali. A parte il fatto che questa richiesta è in contrasto con la pratica di altri canali, VOO, a differenza di altri operatori, ha deciso di non trasferire questo costo aggiuntivo sugli abbonamenti TV dei propri clienti. »

Promemoria, VOO ha aumentato 35 prezzi il 1 aprile 2022nove mesi dopo quelli registrati nel luglio 2021.

