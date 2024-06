Le “coincidenze” sono troppo frequenti per essere onesti nel comunicare con la moglie di Harry? – Più vicino

Dal suo matrimonio con il principe Harry. Meghan Markle è sotto esame da parte dei media e del pubblico. Ogni sua mossa viene analizzata e le sue più piccole azioni sono oggetto di accese discussioni, ha spiegato donna. Recentemente è emerso un nuovo elemento che alimenta le critiche: Tempistica dei suoi annunci.

Infatti, in più occasioni negli ultimi mesi, Meghan Markle ha scelto di lanciare progetti personali, come il proprio blog di lifestyle

Frutteto della Riviera americanaOppure lancia un nuovo prodotto, Durante o prima di importanti eventi della famiglia reale britannica, come celebrare il Diana Award o Trooping the Colour. Queste alleanze ricorrenti sollevano interrogativi. Semplice coincidenza o strategia di comunicazione deliberata?

Meghan Markle ha una comunicazione goffa o prepara tutta la sua pubblicità?

Per molti osservatori, la coincidenza è difficile da credere. Sarah Froman, specialista in pubbliche relazioni di Hollywood e fondatrice Media sull’evoluzione dell’anima“È stimato che”Tutto ciò che Meghan e Harry fanno in pubblico è intenzionaleSecondo lei, la duchessa di Sussex cercherà di “E approfitta della copertura mediatica legata a queste occasioni reali“.

Tuttavia, questa strategia di comunicazione sembra rivelarsi contro Meghan Markle. “Questo gli attirerà una certa attenzione, ma non la giusta attenzione“, sottolinea Sarah Froman. L’esperta di pubbliche relazioni la critica soprattutto per non esserlo “creativo“E il”Un nativo“Nel modo in cui comunica.

La moglie del principe Harry riceve cattivi consigli?

Di fronte alla tempesta mediatica provocata dalle sue scelte nel campo della comunicazione, Meghan Markle ha recentemente rafforzato il suo team di comunicazione Con due nuovi esperti di PR.

Ma anche qui l’efficacia di questa decisione è messa in discussione. Sarah Froman solleva quindi due ipotesi. “O Megan sta ricevendo un cattivo consiglio oppure non sta ascoltando il consiglio che le viene dato. L’ultima ipotesi è forse la più probabile“, lei spiegò.

La scommessa pericolosa di Meghan Markle

Nonostante le critiche e i consigli degli esperti, Meghan Markle sembra ignorare il potenziale contraccolpo.

La sua forza? Una base di tifosi incondizionati“,”Persone a cui interessa solo quello che farai a questo punto“, nota Sarah Froman.

Questa strategia di comunicazione si basa sull’entusiasmo e sulla creazione “ronzio“Le sue attività sembrano dare i loro frutti in termini di visione. Ma a quale costo? Così facendo, Meghan Markle rischia di logorare il pubblico e offuscare la sua immagine.