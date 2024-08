Le autorità chiedono di evitare scorte di prodotti di consumo

Sabato mattina, WC portatili, prodotti in scatola e acqua in bottiglia sono stati tra gli articoli più cercati sul sito web del colosso giapponese dell’e-commerce Rakuten.

Le autorità giapponesi chiedono di non conservare o “Spazio di archiviazione eccessivo” Per i beni di consumo, mentre la preoccupazione sollevava la possibilità che ciò accadesse “Enorme” Ha causato un aumento della domanda.

Il Ministero dell’Agricoltura e della Pesca ha esortato i residenti a farlo “Evitare di costituire riserve eccessive”. Per i beni di consumo di prima necessità, in un messaggio pubblicato venerdì sui social network “Preparare una riserva di tre giorni (preferibilmente una settimana) per persona.”Il Ministero avvisa

Sabato, in un grande magazzino di Tokyo, è stato affisso un cartello per chiedere scusa ai clienti per la carenza di alcuni prodotti, a causa di questo “Informazioni sul terremoto”. “Possibili restrizioni alle vendite in vigore”Il cartello diceva, aggiungendo che l’acqua in bottiglia era già stata razionata perché“instabilità” Dallo spettacolo.

I “giudizi” sono popolari su X

Secondo i media locali, anche alcuni rivenditori lungo la costa del Pacifico hanno segnalato una forte domanda di prodotti simili legati al potenziale disastro.

“La probabilità di un altro forte terremoto è più alta del solito, ma ciò non indica che accadrà con certezza”.Lo ha annunciato giovedì l’Agenzia meteorologica giapponese, dopo che un terremoto di magnitudo 7,1 ha ferito 14 persone nel sud del Paese e ha aumentato, secondo le sue stime, la possibilità di un forte terremoto.

La parola giapponese è equivalente a questo termine “Sentenze” Questa è tra le tendenze dei Social Network

All’incrocio di numerose placche tettoniche “anello di fuoco” Il Giappone si trova nella regione del Pacifico ed è uno dei paesi che testimonia la più grande attività sismica al mondo. L’arcipelago, in cui vivono circa 125 milioni di persone, è esposto ogni anno a circa 1.500 terremoti, la maggior parte dei quali di bassa magnitudo.