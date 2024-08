Il 53° vertice dei leader del Forum delle Isole del Pacifico continua a Nuku’alofa, la capitale di Tonga. Il territorio è rappresentato dal Presidente del Governo della Nuova Caledonia, Louis Mabo, membro a pieno titolo della FIP dal 2016. Insieme agli altri 17 membri del Forum e anche diversi ospiti non soci. Tra questi c’è l’Azerbaigian.

Diciotto paesi e territori, inclusa la Nuova Caledonia, partecipano ufficialmente questa settimana al 53° Forum delle Isole del Pacifico a Tonga. Allo stesso tempo hanno partecipato al viaggio numerosi rappresentanti di altri paesi o delegazioni di organizzazioni esterne. Quindi è presente l’Unione Europea, è presente anche il Commonwealth, così come l’Azerbaigian. Anche lontano da Baku, senza sbocco sul mare, questa presenza sorprende in un forum dei leader dell’isola.

Motivo ufficiale: l’organizzazione in Azerbaigian dall’11 al 22 novembre della 29esima Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. È stato riportato anche il resoconto della ventinovesima sessione della Conferenza delle Parti “Un proficuo incontro tra il Presidente della ventinovesima sessione della Conferenza delle Parti e il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antda“Nuovo Guterres.” In quanto Stato non membro, Baku beneficia degli incontri bilaterali, al di fuori del programma ufficiale.

Perché non cogliere l’occasione per discutere con la Nuova Caledonia? Questa domanda si pone poche settimane dopo il viaggio della delegazione del Fronte Socialista Kanak, composta da un membro del governo Mapou e da tre rappresentanti eletti della conferenza. Hanno poi partecipato al “Congresso delle colonie francesi”, che i non indipendenti hanno descritto come un’interferenza negli affari caledoniani e francesi.

Prima di ciò, giovedì 18 aprile, il Partito dell’Unione Nazionale – Fronte Socialista Kanak di Liberazione Nazionale e i nazionalisti Amira Neslin, hanno firmato un memorandum di cooperazione a nome del Congresso della Nuova Caledonia con Sahiba Gafarova, Presidente del Milli Majlis, Parlamento di Azerbaigian. Un viaggio a Baku che ha provocato una forte reazione anche da parte degli eletti non indipendenti.

Anche la Francia, che non è membro della Federazione internazionale delle industrie alimentari, è rappresentata in questa 53a sessionee Il Forum nelle Isole Tonga con una delegazione nominata dal Presidente della Repubblica. L’ambasciatore francese nella regione del Pacifico, Veronique Roger Lacan, guida questa delegazione.