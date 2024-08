L’aura internazionale dell’attore, dal Giappone agli Stati Uniti passando per la Romania

Alain Delon al suo arrivo all’aeroporto Haneda di Tokyo il 29 marzo 1963. Giornale Asahi Shimbun tramite Getty Images

Alain Delon divenne famoso in Italia per aver girato lì con Luchino Visconti o Michelangelo Antonioni, e godette di fama internazionale in molti altri paesi dove l’attore e i suoi film erano venerati. Subito dopo l’annuncio della sua morte, domenica 18 agosto, le condoglianze si sono moltiplicate sui media, a cominciare dal Giappone. Moltissimo, come ogni giorno YomiuriRicordo che aveva un cartello “Nimaime”un termine teatrale Kabuki per “Un uomo bello e attraente con parole e gesti gentili.”. Vita quotidiana Mainichi Pubblica un portfolio intitolato “Il viaggio dell’uomo più bello”, che mostra l’attore durante i suoi frequenti viaggi in Giappone.

Leggi il necrologio: La morte di Alain Delon, la stella del cinema francese

Negli anni ’60 e ’70 la popolarità di Alain Delon era enorme in Giappone. Superando le star di Hollywood, è apparso in numerose pubblicità, come quella del produttore di abbigliamento D’Urban. Il suo slogan è stato detto da Delon in francese: “Durban è l’eleganza dell’uomo moderno.”

Negli Stati Uniti, dove l’attore non è riuscito a fare carriera, la stampa ha usato parole elogiative per ricordarlo, quell’uomo “Intenso e molto bello”UN “Stella internazionale” Ha corteggiato i più grandi registi del suo tempo, ha scritto New York TimesMentre la rivista Il New Yorker L’attore francese viene promosso di grado “L’uomo più bello della storia del cinema.”

successione

In Svizzera, di cui Alain Delon è cittadino dal 1999 e dove ha risieduto regolarmente, tempo Saluti a lui “L’ultima grande leggenda del cinema francese” Nel ricordare la seconda parte di una carriera perduta. Il documento affronta anche la questione della successione: “E non è facile arrivare a questa eredità che ammonta a decine di milioni di euro, in beni immobili, opere d’arte e royalties sui suoi film, marchi di abbigliamento, occhiali e altri profumi.”

La stampa rumena cita con elogi la carriera di un attore considerato l’apice del cinema mondiale e simbolo, per i rumeni, di una generazione di attori che hanno incantato le loro vite. «Addio Alain Delon e tanto di cappello»“, scrive il quotidiano quotidianoAggiunta “Potete contare sulla nostra gratitudine ».

“Alain Delon resta un modelloha detto l’ex primo ministro liberale Nicolae Ciocca. Non è mai stato uno di quegli attori da quattro soldi che ti chiedono di mettere un mi piace e di iscriverti sui social media. I suoi film mi hanno permesso di sfuggire al comunismo. » Il cinema francese era davvero una boccata d’aria fresca durante gli anni della dittatura.

