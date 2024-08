L’attrice di Star Wars Daisy Ridley rivela “per la prima volta” di soffrire del morbo di Graves: di cosa si tratta?

L’attrice Daisy Ridley, che ha interpretato in particolare Rey, l’eroina dell’ultima trilogia di Star Wars, ha annunciato di soffrire di una malattia alla tiroide che la porta ad estrema stanchezza e perdita di peso.

La star americana 32enne ha rivelato di avere il morbo di Graves in un’intervista con la rivista Women’s Health pubblicata martedì.

L’attrice, che aveva appena girato “Magpie”, un film di prossima uscita in cui interpreta una madre alle prese con difficoltà nella sua relazione, inizialmente non si era accorta di essere malata.

“Ho pensato tra me e me che avevo appena interpretato un ruolo molto stressante e probabilmente era per questo che mi sentivo così male.”Lei disse.

Secondo la European Thyroid Association, la malattia di Graves è la causa più comune di ipertiroidismo e colpisce più facilmente le donne rispetto agli uomini.