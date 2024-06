Lasci già l’Atletico Madrid? Arthur Vermeeren non lascia dubbi: tutto il calcio

Arthur Vermeeren è uno dei 25 giocatori selezionati da Domenico Tedesco per rappresentare il Belgio agli Europei. Il giovane centrocampista vuole distinguersi.

Arthur Vermeeren Ha avuto una stagione davvero speciale. Così bravo con i colori dell’Anversa, il giovane centrocampista si è poi offerto un trasferimento invernale ai vertici europei.

Vermeeren ha firmato per 18 milioni di euro (bonus esclusi) all’Atletico Madrid. Il belga sperava di trovare presto un posto nella rosa del Real Madrid.

Arthur Vermeeren parla del suo passaggio all’Atletico Madrid

Sfortunatamente, allenatore Diego Simeone L’ho usato pochissimo: solo 5 fiammiferi. Quindi la domanda sorge spontanea, anche se senza dubbio affrettata: non dovrebbe cercare di giocare altrove, anche in prestito?

In una conferenza stampa, Vermeeren è tornato sul suo trasferimento. “Diego Simeone ha detto che ha sempre fiducia in me. Se lavoro duro in allenamento andrà tutto bene. Ho 19 anni”.

“È un club per cui voglio davvero giocare, la passione che c’è e i tifosi. Lavorerò duro e, se ciò non bastasse, lavorerò ancora di più. Voglio giocare per questo club”. – disse Vermeeren.