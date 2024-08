L’artista Hutoise Cynthia Evers se n’è andata “in una tempesta fisica”

Cynthia Evers avanza lentamente, aiutandosi con il braccio del suo compagno, Philip Kessler. L’artista si sta riprendendo da un attacco bronchiale primaverile e da un cancro invernale, che disturbano un po’ la sua estate, poiché deve esporre le sue opere a Perpignan e Tolosa durante le vacanze. Viene a rimuovere i suoi dipinti dalle barre delle immagini di una mostra lunga un mese.

Si siede davanti al Centro Culturale Wanzi e si permette di parlarne con tenerezza.

“Quando ho ricominciato a disegnare, mi sembrava di non aver mai smesso.”

Cynthia Evers si è formata all’Istituto di Belle Arti di Liegi, in pittura e scultura, e per tutta la sua vita intreccia un mondo poetico profondamente personale che riflette le trasformazioni dell’esistenza. È così che sono nato “Da sé a sé”, “Confusione”, “Bottone”, “Nuque”. Come le sue mani che portano esperienze, mani che sono già avanzate nella vita, che hanno lavorato, accarezzato, dato e preso, sostenuto e consolato, mani ricche di piccole rughe, ma anche con rispetto per tutte le piccole parti di questo corpo che viveva. amabile.

Incontro alla festa del vino

“Sono nato per caso a Bruxelles e ho vissuto quasi ovunque in Belgio, e mio padre era un soldato“Dice Cinzia. A scuola i miei studi erano normali, poi ho conosciuto Leon alla festa del vino di Ferriers. Voleva tre figli e noi ne abbiamo avuti tre. “Abbiamo cercato una casa e ci siamo innamorati di una casa in rovina a Hue.”

Poi, come nella canzone, la vita separa coloro che si amano e Cynthia torna a dipingere. Ricordiamo la mostra da Envoz Art nel 2011, dove Hutoise fece bella figura.

"E poi ho ricevuto l'Envoz Art Award, ed è stato tutto da capo."

Cynthia Evers sui gradini del Centro Culturale Wansee. ©Ida

Fuori dai nostri confini

Da allora, Cynthia si è fatta un nome nella regione ma anche oltre i nostri confini, avendo esposto più volte le sue opere in Francia, e ora le viene chiesto di esporre le sue opere, come a Wannsee.

“Voglio piangere tra le braccia di tutti quelli che sono venutiContinua così, Cinzia. Non riesco sempre a capire cosa mi sta succedendo da dicembre. Sono in una tempesta fisica, ma ho appena divorziato dal mio medico di base. Il Centro Culturale Wanzois è un posto bellissimo. Non la pensi così?“

Oggi siamo noi a voler piangere un artista unico.