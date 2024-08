L’anno scolastico si avvicina a grandi passi: ecco alcuni consigli per prepararlo al meglio

Tra una settimana i bambini torneranno a scuola. Come possiamo prepararci al meglio per il ritorno a scuola? Ecco alcuni consigli per un rientro a scuola senza stress.

Tra una sola settimana, l’inizio dell’anno scolastico segnerà il ritorno a scuola per migliaia di bambini e adolescenti. Per i genitori e le famiglie, questo periodo richiede una buona preparazione per evitare stress e garantire un ritorno a scuola di successo.

È chiaro che una certa importanza va data alla preparazione sia fisica che psicologica. Per fare questo è necessario riprendere le buone abitudini, riadattando lentamente gli orari. È consigliabile andare a letto abbastanza presto per potersi svegliare in tempo quando suona la sveglia, in modo da ristabilire una routine.