L’Anderlecht darà a due giocatori un’altra possibilità

Questa settimana diverse squadre di alto livello hanno iniziato i preparativi per la nuova stagione. Questo vale anche per l’Anderlecht, che giovedì si riunirà per la prima volta. Innanzitutto, i giocatori saranno sottoposti ad un esame medico e fisico completo.

Per fare ciò, i giocatori saranno divisi in due gruppi e dovrebbero arrivare a Gand giovedì e venerdì per i test. Sabato i giocatori si alleneranno per la prima volta. È chiaro che Brian Rimmer non potrà ancora convocare i giocatori che parteciperanno agli Europei nelle selezioni belga e danese.

I giovani possono mettersi in mostra all’Anderlecht

Het Laatste Nieuws riferisce che un gruppo di giovani può iniziare a prepararsi. Sono Amando LePage, Nunzio Ingwanda, Nathan De Cat e Tristan Degrave. Quest’ultimo ha già giocato alcune presenze con la squadra principale la scorsa stagione, mentre sono stati selezionati anche LePage e Ingwanda. De Cat, invece, è un grande talento che non ha ancora 16 anni, ma ha già vinto il titolo con la RSCA Futures nella seconda parte della stagione.

Inoltre, i giocatori presi in prestito la scorsa stagione avranno una nuova opportunità di mettersi alla prova. Infatti possono comparire anche Marco Cana e Alexis Phelps.

Anche Kana e Flips hanno un’altra possibilità

La scorsa stagione, Cana è stato ceduto in prestito al Kortrijk, che lo ha ingaggiato su richiesta di Vincent Kompany, e Burnley sembrava quindi destinato a subentrare come allenatore del KVK. Il 21enne centrocampista difensivo è partito titolare, ma gli infortuni gli hanno permesso di giocare solo 24 partite.

Da parte sua, Phillips è partito per Ankarajuku durante la finestra di mercato invernale, dopo non essere riuscito a vincere nella prima metà della stagione. In Türkiye è fondamentalmente un’alternativa. Ha partecipato a 10 partite e ha fornito un solo assist.