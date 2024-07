L’Anderlecht affronta il Wolfsburg al termine della preparazione. Ecco cosa dovresti ricordare della partita

Amuzu è fuori infortunato.

Amuzu è ferito

Ecco la grande novità dell’ultima amichevole dell’Anderlecht: Francis Amuzu è uscito per infortunio prima dell’intervallo. L’esterno si è infortunato cadendo dopo un dribbling. Inizialmente è un infortunio grave, ma presto gli esami medici diranno di più. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo con il supporto dei membri dello staff medico.

Amuzu è fuori per infortunio, un duro colpo per l’Anderlecht

Aspettiamo con ansia il ritorno di Vertonghen

Theo Leoni era al centro della difesa. Ha svolto il lavoro nel miglior modo possibile per un giocatore che non è il suo ruolo naturale e che è alto più di 15 cm per gli standard del ruolo. Ma il suo duo con Nunzio Ingwanda manca di esperienza. Il giovane difensore centrale ha perso alcune palle calde. Ciò non significa che non sia disposto a prendersi dei minuti. Ha solo bisogno di una guida al suo fianco. Il ritorno di Jan Vertonghen in base 11, a questo proposito, sarebbe una manna per il 16enne.

Dolberg ha segnato 1-1

Dolberg conferma di essere il numero 1

L’ascesa in campo di Kasper Dolberg ha fatto subito la differenza. È stato più coinvolto nel cambiare la traiettoria della palla rispetto a Luis Vazquez e ha avuto bisogno di una sola occasione per segnare. La sua tecnica gli ha permesso di correggere una palla difficile prima che il portiere del Wolfsburg tirasse.

Poco prima lo Sporting ha raddoppiato il vantaggio grazie ad una brillante corsa in profondità di Jari Verscheren. Il numero 10 ha aspettato il momento giusto per passare la palla a Nelson Angulo. L’esterno realizza il 2-1 senza batter ciglio. Anders Dreyer e Nelson vanno poi vicini al 3-1.

Pochissime possibilità

Ci sono voluti 55 minuti e un tiro di Nelson Angulo nella metà campo vuota dell’Anderlecht per scuotere la difesa del Wolfsburg. Di fronte a questa occasione non mirata, l’Anderlecht ha faticato a trovare una soluzione offensiva. Jari Verschauren ha realizzato dei buoni palloni, ma Luis Vazquez non è riuscito a capitalizzarli.

I cosmani sono molto forti

Una delle gioie della partita è stata Colin Cosmans. Ha effettuato parate uno contro uno su due grandi attaccanti, incluso un enorme contropiede con un piede. In assenza di un concorrente (Anderlecht in piena ricerca), inizierà la stagione tra i pali. L’ex giocatore del Brugge aveva paura del tiro al volo, il suo punto debole, ma si è ripreso subito.

Fine di Delaney, il percorso di Augustensson resta una priorità e almeno altri cinque rinforzi, ecco la lista della spesa per il mercato dell’Anderlecht

Amora è stata fischiata dai fan

Certo è che Mohamed Ammoura ha creato problemi all’Anderlecht fino alla fine, anche sotto una casacca diversa da quella dell’Al-Ittihad. L’algerino ha aperto le marcature dopo un errore della difesa dell’Anderlecht, che si è lanciata subito dopo aver perso la palla. I fan hanno avuto difficoltà a ingoiare la pillola tra fischi ma anche alcuni cori offensivi.

Ingwanda senza sponsor

Nunzio Egwanda e il suo sostituto Nathan De Cat hanno giocato senza sponsor. La legge belga vieta ai minorenni di pubblicizzare giochi d’azzardo. Il nuovo sponsor dell’Anderlecht è Napoleon Games. Entrambi i giocatori hanno meno di 18 anni e pertanto non possono indossare lo sponsor del club sulla propria casacca.

Formazione dell’Anderlecht: Cosmans, Sardella (Patrese 88), Ingwanda (De Cat 62), Leoni, Ndiaye (Arnstad 76); Ritz, Ashimeru (Cuore n. 81), Rasoio; Amuzu (Angulo 37), Vazquez (Dolberg 62), Struykens (Dreyer 62).

Obiettivi: 14eAmoura (0-1), 66e Dolberg (1-1), 68e Angulo (2-1)