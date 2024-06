La WWE parla di frode online

Questa non è la prima volta che sui social media vengono segnalati account falsi di persone che fingono di essere star della WWE e chiedono soldi ai fan per vari motivi.

La situazione si è aggravata in passato al punto che un fan ha attaccato Seth Rollins all’inizio del 2021 mentre stava ancora aspettando soldi da qualcuno che credeva fosse il vero Seth Rollins. Oggi, il direttore generale di RAW Adam Pearce fa un annuncio di servizio pubblico poiché questo tipo di imbroglio inizia a tornare di moda.

Adam Pearce ha detto:

Se hai donato soldi online a persone come Jey Uso, Seth Rollins, ecc., capisco i tuoi sentimenti. Mi dispiace che sei stato truffato, ma non posso aiutarti. Qualunque compito pensi che io abbia, il lavoro di polizia non è uno di questi. Non dare soldi agli sconosciuti online. Questo è un annuncio di servizio pubblico.

Se hai donato soldi online a persone del calibro di Jay Usso, Seth Rollens, ecc., capisco i tuoi sentimenti. Mi dispiace che tu sia stato truffato, ma non posso farci niente. Qualunque incarico lavorativo pensi che io abbia, il lavoro di polizia non è uno di questi. Non dare soldi agli sconosciuti online. Questo era un PSA AP. – Adam Pearce (@ScrapDaddyAP) 2 giugno 2024

A quanto pare Adam Pace ha ricevuto messaggi da fan che chiedevano aiuto dopo una truffa.

È importante ricordare che le Superstar della WWE non chiederanno soldi, a meno che non si tratti di un evento di beneficenza ufficiale legato alla WWE. Come sempre, è importante verificare se l’account è verificato o meno.

Fonte immagine: WWE