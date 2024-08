La Wall Street rialzista è calma e sta reagendo bene al discorso di Powell

NEW YORK (awp/afp) – La Borsa di New York è salita poco dopo l’apertura di venerdì, in reazione positiva all’inizio dell’atteso discorso del presidente della banca centrale statunitense (Federal Reserve), Jerome Powell.

Intorno alle 14:15, il Dow Jones era in rialzo dello 0,98%, il Nasdaq dell’1,64% e il più ampio S&P 500 dell’1,18%.

Al termine di una settimana debole per indicatori e risultati, gli operatori attendevano l’intervento di Jerome Powell, iniziato intorno alle due del pomeriggio GMT, in occasione del simposio di Jackson Hole (Wyoming), che riunisce molte banche centrali governatori degli Stati Uniti e di tutto il mondo.

Il presidente della Fed ha stimato che “è giunto il momento” per il primo taglio dei tassi d’interesse.

I prezzi delle obbligazioni hanno risposto immediatamente, con il rendimento dei titoli di stato statunitensi a 10 anni che è sceso al 3,79%, rispetto al 3,85% circa del giorno precedente alla chiusura.

“Il mercato presterà attenzione a quello che dice, a come lo dice e se dà qualche indicazione che un taglio dei tassi potrebbe essere superiore a un quarto di punto percentuale”, ha aggiunto l’analista, che è la forma standard di revisione da parte di banche centrali. .

Grazie ad un indice di attività superiore alle attese, gli operatori hanno attenuato le loro aspettative per un gesto aggressivo da parte della Fed, e l’economia americana ha mostrato segnali di resilienza.

Peter Cardillo avverte che se Jerome Powell scegliesse la cautela “potrebbe essere negativo per il mercato”.

In borsa, il settore dei semiconduttori ha trascinato con sé il Nasdaq, rimbalzando dopo una seduta difficile giovedì. Nvidia (+3,60%), Broadcom (+2,77%) e Qualcomm (+2,98%) hanno beneficiato della caccia all’occasione.

I giorni si susseguono e non sono uguali per Paramount Global, in rosso (0,98%). Secondo il Wall Street Journal, Skydance ha contestato al gruppo mediatico la possibilità di estendere il periodo durante il quale possono essere presentati al consiglio di amministrazione della Paramount spettacoli diversi dai propri.

La prima proposta è stata avanzata dall’uomo d’affari Edgar Bronfman Jr., alla quale ha fatto riferimento solo poche ore dopo, questa settimana, secondo diversi media americani.

Le azioni della Canadian National Railway (CN) sono aumentate (+1,49%) dopo che il governo canadese ha ordinato l’apertura di un procedimento arbitrale tra CN e il sindacato Teamsters Canada Rail Conference per raggiungere un accordo commerciale.

CN ha sospeso giovedì le sue operazioni in Canada a causa del mancato raggiungimento di un accordo, che minacciava di interrompere il trasporto di merci in Nord America.

D’altro canto, lo stesso sindacato ha rifiutato di tornare al lavoro presso la Canadian Pacific di Kansas City (+1,67%), contestando la legittimità della decisione del governo.

La catena di fast food di ispirazione mediterranea Cava (+15,29%) è balzata dopo aver superato le aspettative nel secondo trimestre fiscale e aver alzato i suoi obiettivi annuali.

Dalla sua IPO nel giugno 2023, la capitalizzazione di mercato di Cava è raddoppiata, superando gli 11 miliardi di dollari, e il gruppo conta ora più di 300 filiali.

Il laboratorio Moderna (+0,31%) ha beneficiato dell’autorizzazione all’immissione in commercio, per gli over 60 anni, da parte dell’Agenzia europea per i medicinali per il suo vaccino contro il virus respiratorio sinciziale (RSV), responsabile della bronchiolite.

Ha messo in mostra la catena di abbigliamento prêt-à-porter Gap (+2,23%), mentre il suo simbolo alla Borsa di New York è stato cambiato da GPS a GAP, 48 anni dopo la sua prima quotazione.

