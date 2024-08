La vita è possibile sulla Terra solo grazie alla sua orbita ellittica attorno al Sole

A Giovanni Keplero (1571-1630) vengono attribuite osservazioni che hanno permesso di concludere che i pianeti seguono orbite ellittiche (anziché circolari) attorno al Sole. I modelli astronomici realizzati in precedenza non corrispondevano esattamente a ciò che mostrava il cielo, ma prima dell’astronomo tedesco nessuno capì dove stesse il problema.

Quindi la chiave è l’ovale, ci dice Keplero. Da allora è diventato chiaro che questa frase può essere applicata in un contesto più ampio di quanto inizialmente previsto Come spiegato oggi dall’universo oggiÈ molto probabile che senza il percorso ellittico la vita non sarebbe stata possibile sulla Terra, e non sarebbe stata possibile nemmeno su altri pianeti rocciosi.



Dobbiamo questa ipotesi a un team di astronomi guidato dall’Università di Leeds in Gran Bretagna. Compresi i lavori recenti Ciò suggerisce che l’eccentricità orbitale (cioè il grado in cui l’ellisse è appiattita rispetto al cerchio) può influenzare il comportamento climatico del pianeta. Tuttavia, ciò ha un profondo impatto sulla loro potenziale abitabilità. Questa scoperta è assolutamente essenziale per gli scienziati che lavorano sugli esopianeti, dove sono particolarmente alla ricerca di nuove forme di vita.

Dal cerchio all’ellisse schiacciata

Un gruppo di astronomi guidati da Ping’an Liu, che ha condotto questa ricerca come parte della sua tesi, ha recentemente pubblicato un articolo sulle Colonne della Royal Astronomical Society il cui titolo può essere tradotto come “Le orbite eccentriche potrebbero migliorare l’abitabilità degli esopianeti simili alla Terra”.. Gli scienziati hanno usato Modello climatico comunitario per l’intera atmosfera (WACCM6), è in grado di simulare in modo interattivo le condizioni di vita sulla Terra, in modo da simulare cosa accadrebbe su esopianeti simili a questo. In particolare, hanno cambiato l’eccentricità orbitale (indicata con e) e hanno osservato cosa è successo dopo.

Tutto è stato rivisto: un percorso circolare (quando e = 0) o più simile al percorso terrestre (e = 0,016), ma anche ellissi più pronunciate, cioè molto lontane dalla forma di un “cerchio” (Leo Il team ha spinto). i cursori al massimo fino a e = 0,4). Sono state quindi eseguite simulazioni per 30 anni di vita, durante i quali sono state effettuate diverse misurazioni (variazioni latitudinali e stagionali del ciclo idrologico, temperatura superficiale e precipitazioni). Tutto ciò ha portato a conclusioni molto chiare.

In sintesi, gli esopianeti del gruppo orbitale altamente eccentrico hanno una superficie abitabile pari al 25% in più rispetto all’80% della loro orbita, con un aumento medio del 7% durante l’intero ciclo orbitale. Ping’an Liu e il suo team tengono però a precisare che le loro simulazioni sono state eseguite impostando l’inclinazione – cioè l’inclinazione dei pianeti rispetto all’asse dell’ellisse – a zero. Tuttavia, questo parametro potrebbe essere importante.

“Le simulazioni si basano su pianeti con orbite molto più eccentriche di quelle terrestri e non soggetti agli stessi cambiamenti di inclinazione, che influenzano profondamente anche il clima terrestre (periodi glaciali e interglaciali).”possiamo leggere nell’articolo. Tuttavia, il loro studio mostra che i pianeti con orbite eccentriche hanno maggiori probabilità di essere abitabili rispetto ai pianeti con orbite circolari che subiscono pochi cambiamenti stagionali durante tutto l’anno. Quindi ulteriori studi che tengano conto specificamente dell’inclinazione dell’asse dell’ellisse sembrano necessari prima di poter sperare di andare avanti.