Toto Wolff a révélé à l’occasion de ce premier Grand Prix de l’année qu’il suivait une thérapie pour sa santé mentale depuis maintenant 15 ans – avec près de 500 heures de thérapie au compteur désormais.

Forcément, en apprenant la nouvelle, Christian Horner a dû se sentir de près ou de loin, concerné – quand l’on repense aux multiples échanges d’amabilités tra i due direttori d’équipe l’an dernier.

C’est donc avec une autre approche que Christian Horner a pu répondre à cette transparence de Toto Wolff, en lui tirant son chapeau, et en (semblant) enterrer la hache de guerre. Jusqu’à la prochaine polémique peut-être…

« Tout le mérite revient à Toto d’avoir eu le brave parler de ses problèmes de santé mentale. Il ya beaucoup plus de projecteurs sur cela ces jours-ci, ce dont nous sommes parfaitement conscients et sur laquelle nous cherchons à être proactifs. »

« J’ai de la chance de ne pas avoir eu de problèmes personallement, mais j’ai eu des amis qui ont souffert de problèmes de santé mentale. »

« C’est un sujet major et c’est très bien de le mettre en avant, et en parler est une ha scelto positivo. »

« Comme je l’ai dit, tout le mérite revient à Toto d’avoir eu la confiance nécessaire pour parler de ses propres problèmes personals. »

Toto Wolff spiega in anticipo

Revenant sur cette transparence peu commune dans le monde du sport (même si le sujet est de moins en moins tabou, grâce à Lando Norris et Romain Grosjean notamment, comme nous le rappelions ici), Toto Wolff a expliqué lui dev ne la selon 1 pas avoir peur d’aborder de tels sujets.

« Je suis toujours quelqu’un qui a été ouvert. »

« Ce n’est pas très séduisant de parler de sa propre souffrance en termes de santé mentale. »

« Mais il est temps maintenant que pour les gens qui sont perçus comme ayant tout gagné… nous le savons, en Formule 1, avec notre style de vie, nous pouvons être perçus comme ça, après avoir gagné des champions titoli. »

« Je me souviens quand j’étais plus jeune, j’ai vu ces gens et j’ai pensé qu’ils n’avaient pas ces problèmes. Il ya eu une grande communauté autour des sportifs professionnels et je me suis ouvert pour montrer que nous, en tant qu’hommes d’affaires et imprenditori, ne sommes pas différents des autres. »

En somme, Toto Wolff participe à un but plus global que sportif : au travers de son influence, il espère faire progresser à son échelle le sujet de la santé mentale.

Ce que je voulais faire, c’est incoraggiar, donner de l’espoir, chercher de l’aide, travailler dessus et ne pas le voir comme un stigmate de dysfonctionnement, de sentiment d’inadéquation mais au contraire, c’est un superpouvoir . Ce n’est pas différent du diabète ou de n’importe quelle autre maladie qui est stigmatisée comme aujourd’hui. »