La UEFA stabilisce una regola pazzesca per l’Euro!

Tra poco più di 48 ore, Germania e Scozia daranno il via al Campionato Europeo che gli appassionati di calcio aspettavano con impazienza. Difficile dare un vero favorito, ma una cosa è certa: le stelle saranno presenti numerose sui prati degli stadi tedeschi più belli. Per garantire un vero spettacolo, la UEFA ha deciso di adottare una nuova importante misura.

Come mostrato soddisfazione, l’organizzazione che governa il calcio europeo stabilirà una nuova regola. Pertanto solo i capitani di ciascuna squadra avranno diritto di parlare con l’arbitro. Pertanto, solo i giocatori che indossano la fascia da capitano avranno il diritto di protestare o chiedere chiarimenti al fischietto durante queste partite di Europei.

La UEFA sarà intransigente: qualsiasi giocatore diverso dal capitano della squadra che protesterà davanti all’arbitro riceverà un cartellino giallo. Il quotidiano precisa che se il capitano è il portiere, verrà nominato un giocatore di campo che sarà il portavoce ufficiale della squadra in campo. Una procedura che ha diversi obiettivi. Innanzitutto dal punto di vista della comunicazione. Sarà più facile per l’arbitro spiegare la sua decisione ad un giocatore piuttosto che ad una folla di scontenti. C’è anche il desiderio di migliorare ulteriormente il rapporto tra l’organo arbitrale e i giocatori, dando più potere all’organo arbitrale.

Questa misura dovrebbe aiutare anche in termini di tempo di gioco effettivo, riducendo così i tempi di interruzione delle partite e quindi meno interruzioni del ritmo, tema di grande preoccupazione per gli allenatori attuali. La nuova regola, per ora, si applicherà solo durante il periodo dell’euro. Ma nulla impedirà alle federazioni o alle leghe di trarne spunto e di applicarlo nelle loro competizioni locali, nazionali o continentali…