La strategia altamente selettiva seguita dalle banche per recuperare denaro dai titoli di Stato

È certo che l’agenzia non potrà più offrire condizioni così vantaggiose come un anno fa (3,3% lordo contro 2,81 netto). Innanzitutto perché i tassi sono leggermente scesi negli ultimi mesi. Poi perché il governo nell’attualità non riesce più a dare una mano applicando la ritenuta d’acconto ridotta al 15% invece della normale del 30%.

Titoli di Stato: ING promette l’offerta “più interessante” sul conto a termine

Ritorno previsto

Considerando le attuali condizioni di mercato, tutto indica che ci stiamo dirigendo verso un tasso netto di circa il 2% per le obbligazioni a un anno. Questo tasso rimane molto più alto del livello dei tassi di interesse sui conti di risparmio. Secondo le statistiche della Banca centrale europea, a fine giugno il tasso era limitato a meno dell’1% (0,96%). È un livelloQuesto valore è inferiore a quello della maggior parte degli altri paesi dell’Eurozona, tra cui, ad esempio, il Lussemburgo al 3,44%, la Francia al 2,55% o i Paesi Bassi all’1,47%.“, conferma il professor Eric Dorr.

Ma le banche sono determinate a lottare per recuperare parte dei miliardi persi lo scorso anno. Alcuni hanno già cercato di limitare i danni alzando i tassi di interesse sui conti a termine a livelli vicini a quelli dei titoli di Stato. Pochi mesi dopo, Belvius riportò dall’oblio il buono in contanti. Qualche settimana fa, BNP Paribas Fortis ha lanciato nuovamente la sua offensiva offrendo buoni di risparmio a uno o due anni con un tasso d’interesse totale del 3,10%. Visto il successo, chiuse l’emissione e offrì nuovi buoni di risparmio a un tasso di interesse leggermente inferiore (2,90% per i titoli a un anno). ING ha promesso di arrivare con l’offerta.”“Molto attraente” sul conto vincolato, al quale sarà accompagnato un bonus di 20 centesimi. Belvius non ha ancora detto nulla, ma potrebbe rivelare il piano di battaglia quando verranno presentati i risultati il ​​30 agosto. KBC, invece, ha rifiutato di rivelare la sua strategia in occasione della presentazione dei risultati semestrali. Inoltre, non fornisce alcuna indicazione sui tassi praticati per i conti a termine per i buoni clienti. Prezzi che si dice siano interessanti.

Johan Theis (KBC) sui titoli di Stato: “Non dirò quale sarà la nostra strategia”

Dalla parte degli estranei

Comprendiamo che molti esercizi stanno già contattando i clienti che si sono lasciati tentare da un voucher statale che offre alternative. Adottano quindi una politica rigorosa e selettiva rivolgendosi principalmente ai clienti che possono sfuggirgli. Non sono preoccupati per coloro che lasciano i loro soldi su libretti di deposito che guadagnano a malapena interessi e per i quali si prevede che i tassi di interesse scenderanno ulteriormente date le aspettative di tagli dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea.

Alcuni outsider sono già entrati in battaglia. È il caso della banca online MeDirect che regala un bonus di 50 centesimi. Prendendo il punto di vista opposto alle principali banche che rifiutano di quotare i conti a termine, Beobank ha annunciato questa settimana che “Per garantire la trasparenza e per rispondere alla crescente domanda di questo tipo di prodotti, ha deciso di pubblicare i tassi d’interesse dei conti vincolati sul proprio sito web. Il tasso netto per un conto di un anno con un importo inferiore a € 50.000 è del 2,107%. Siamo vicini al 2% previsto per i titoli di Stato.