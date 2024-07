La stampa internazionale brucia la squadra francese nonostante la vittoria sul Portogallo, e Ousmane Dembélé risponde seccamente: tutto calcio

Ci sono ancora molte persone fuori dalla Francia che sperano che i Blues vincano gli Europei? Fare una domanda significa rispondere. Il gioco poco attraente dei francesi ha cominciato a dare fastidio a tutti, soprattutto alla disponibilità della formazione.

La Francia ancora una volta non è riuscita a segnare da pieno gioco contro il Portogallo, e finora è riuscita a segnare solo su calcio di rigore (Kylian Mbappe contro la Polonia) o con autogol dall’inizio della stagione in corso.

Mbappe ha ottenuto 2/10 da Il gruppo E 3 di RMC Sport Dopo la partita contro il Portogallo, Antoine Griezmann non ha fatto molto meglio, essendo stato valutato 3 e 4 dai media. L’unica alternativa, Ousmane Dembélé, era una minaccia grazie alle sue azioni individuali. Il giocatore del Paris Saint-Germain, rimasto in panchina contro i Devils, è stato nominato migliore in campo anche dalla UEFA.

La stampa internazionale criticò i Blues

Ai francesi “se ne frega” perché sono di nuovo in semifinale. Tuttavia, fuori dalla Francia, sembra non piacere a nessuno. Mondo dello sport “La Francia gioca un calcio brutto, proprio come quando è diventata campione del mondo nel 2018, nonostante abbia la migliore squadra del torneo. Deschamps lo vuole così”, ha scritto.

Paese La vittoria della Francia è stata giudicata “immeritata” e Ed esso era Anche in Portogallo non era convinta. Anche gli analisti della BBC Rio Ferdinand e Chris Sutton non sono rimasti soddisfatti della performance della Francia. Ferdinando dichiarò anche che “la Francia ha rovinato la partita”.

Sutton ha aggiunto: “La Francia non meritava di qualificarsi e questo torneo è del tutto mediocre, considerando i giocatori che ha, ma Mbappe e Griezmann non hanno fatto nulla”.

Dembele, presente alla conferenza stampa post partita dopo essere stato nominato Migliore in Campo, ha confermato che i giocatori non ascoltano le critiche. L’ex giocatore del Barcellona ha risposto semplicemente: “Noi giochiamo così e siamo in semifinale. Se la gente non è contenta non è un problema nostro”. E molto negativo per lo spettacolo.