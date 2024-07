La spirulina, un superfood chiamato EPO naturale, viene ora prodotto in Vallonia: quali sono i suoi benefici?

Originaria dei paesi dell’Ecuador, la spirulina viene oggi prodotta anche in Vallonia. Una fattoria artigianale a Gum ha appena iniziato a produrre questa alga nota per i suoi benefici per la salute.

Questo è il primo del suo genere in Belgio. A Tintigny, nella Gaume, è nata un’azienda agricola di produzione artigianale di spirulina. La spirulina, un’alga microscopica ricca di sostanze nutritive e nota per le sue virtù, è un superalimento tipicamente coltivato nei paesi tropicali. In questa serra di circa 1.000 mq sono state ricreate tutte le condizioni necessarie per la coltivazione di queste microalghe d’acqua dolce. Per crescere, la spirulina ha bisogno di sostanze nutritive, acqua e corrente leggera.







“Devi immaginare che gli piace sdraiarsi al sole, sdraiarsi al sole e girarsi. E così, l’agitazione creerà una certa corrente. Ecco perché c’è anche un separatore al centro per dare una leggera corrente e ossigenerà anche un po’ la piscina.”“, spiega Laurent Deruit, Direttore di Spirulina de Gomme. Leggi anche

Anche queste alghe microscopiche hanno bisogno di calore, molto calore. La temperatura nella serra è compresa tra 40 e 50 gradi, a volte di più. Questa è la temperatura necessaria alla crescita di quest'alga, che ha un sapore leggermente salato e tante virtù. "Migliora la vitalità, rafforza il sistema immunitario e disintossica il corpo. Questo è il beneficio più noto. Ma gli atleti lo consumano regolarmente e noi lo chiamiamo EPO naturale. Non è solo per gli atleti, è davvero benefico per tutti, dai neonati ai bambini ." Persone anziane, comprese le persone attive o con determinate carenze, come carenza di ferro o cose del genere.racconta Laurent Deruit.













Una volta matura, l’acqua viene filtrata e la spirulina viene pressata in laboratorio per produrre minuscoli filamenti. “Poi essiccamo a bassa temperatura per diverse ore. Perché a bassa temperatura? È davvero la garanzia della spirulina artigianale”.Specifica inoltre l’amministratore. Per questo progetto è stato necessario un investimento di 250mila euro. L’obiettivo è raccogliere ogni anno circa 500 kg di spirulina essiccata prodotta in Vallonia. Leggi anche

