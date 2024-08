La sonda spaziale lanciata per esplorare Giove volerà sopra la Terra martedì: Notizie

Il quotidiano Le Parisien ha rivelato che la sonda spaziale Juice, lanciata nell’aprile 2023, effettuerà il suo primo sorvolo attorno alla Terra martedì 20 agosto 2024, per sfruttare la forza gravitazionale del pianeta e spingersi verso Giove.

Tra il 2031 e il 2035, la navicella spaziale Juice dell’Agenzia spaziale europea tenterà di raggiungere e studiare Giove e le sue tre lune: Europa, Callisto e Ganimede. Questi satelliti naturali sono noti “Per nascondere oceani di acqua liquida (e quindi forse ospitare forme di vita) sotto spesse croste di ghiaccio”.Specifica parigino.

Ma per fare questo, Juice, lanciato nell’aprile 2023 dalla base di Kourou in Guyana, deve prima compiere una serie di “giri” attorno al sole, con l’aiuto della Luna, poi della Terra e poi Venere, per spingersi verso Giove ( per visualizzare, possiamo confrontare il suo percorso con il modo in cui giriamo una corda per darle slancio).

Questa tecnologia, chiamata “gravity assist”, consente alla sonda, con l’aiuto della forza gravitazionale del pianeta, di guadagnare velocità e regolare la sua rotta risparmiando carburante.

Manovra pericolosa

Sebbene questa tecnologia non sia nuova, è la prima volta che la Luna e la Terra vengono utilizzate come propulsori contemporaneamente: normalmente, quando un dispositivo utilizza l’assistenza gravitazionale terrestre, “La luna è considerata un disturbo” Il membro dell’ESA conferma a Le Parisien. Una manovra rischiosa, che servirà da banco di prova per l’agenzia.

Martedì 20 agosto la sonda spaziale farà il suo primo giro intorno alla Terra, dopo la visita sulla Luna di lunedì. Si avvicinano le 23:57 “A una distanza di 6.800 chilometri dalla Terra”“, conferma Le Parisien. Resterà però invisibile a occhio nudo. Passerà poi vicino alla Terra due volte, nel 2026 e nel 2029, prima di essere spinto definitivamente verso Giove.