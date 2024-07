“La situazione attuale non è buona”: il capo della diplomazia americana rivela informazioni inquietanti sulla sicurezza dell’Iran

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha dichiarato venerdì che l’Iran ha ridotto il tempo necessario per produrre materiale fissile per realizzare un’arma nucleare a “una settimana o due”, ribadendo l’impegno degli Stati Uniti a impedire a Teheran di possedere una bomba atomica.

“La situazione attuale non è buona”, ha detto Blinken in un forum sulla sicurezza ad Aspen, in Colorado.

Ha detto: “L’Iran, a causa della scadenza dell’accordo nucleare, invece di essere ad almeno un anno di distanza dalla capacità di produrre materiale fissile per costruire un’arma nucleare, potrebbe ora essere ad una settimana o due dal poterlo fare. COSÌ.” Ministro di Stato.

“Non hanno sviluppato un’arma, il che richiederà necessariamente più tempo, ma è qualcosa che stiamo monitorando da vicino, ovviamente”, ha detto Blinken.

Il capo della diplomazia americana ha espresso il suo rammarico dicendo: “Quello che abbiamo visto nelle ultime settimane e mesi è che l’Iran sta andando avanti con questo programma nucleare”.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica ha dichiarato a giugno che l’Iran stava continuando ad espandere le sue capacità nucleari, installando più cascate nei suoi impianti di arricchimento a Natanz e Fordow. Uno scivolo è una serie di centrifughe e macchine utilizzate nel processo di arricchimento dell’uranio.

Secondo l’Agenzia internazionale per l’energia atomica, l’Iran è l’unico stato non dotato di armi nucleari che ha arricchito l’uranio a un livello elevato del 60% – un livello molto vicino al livello necessario per le armi – pur continuando ad accumularne enormi scorte. .

-Scettico-

Blinken ha ribadito che gli Stati Uniti preferiscono una “via diplomatica” per impedire all’Iran di ottenere una bomba atomica.

Teheran nega qualsiasi desiderio di produrre tali armi.

A questo proposito, ha criticato aspramente la decisione della precedente amministrazione, guidata da Donald Trump, di ritirarsi nel 2018 dall’accordo internazionale sull’energia nucleare iraniana concluso tre anni fa. Questo accordo mira specificamente a limitare l’attività nucleare iraniana in cambio di un allentamento delle sanzioni. Washington ha poi imposto nuovamente severe sanzioni alla Repubblica islamica.

Al contrario, l’ex presidente repubblicano e nuovo candidato alla Casa Bianca, giovedì, ha accusato l’amministrazione Biden di consentire all’Iran di portare avanti il ​​suo programma nucleare.

Alla convention del Partito Repubblicano ha dichiarato: “L’Iran è molto vicino a possedere un’arma nucleare, cosa che non sarebbe mai accaduta” se fosse stato presidente.

L’Iran sta gradualmente violando gli impegni assunti con l’accordo nucleare del 2015.

Tuttavia, il ministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri ha dichiarato questa settimana alla CNN che Teheran resta impegnata nell’accordo, noto con l’acronimo inglese JCPOA.

Ha aggiunto: “Siamo ancora membri del Piano d’azione globale congiunto (…) e l’obiettivo che cerchiamo di raggiungere è rilanciare l’accordo del 2015”.

Inoltre, quando venerdì è stato chiesto a Blinken cosa si aspettano gli Stati Uniti dal presidente riformista eletto Masoud Pezeshkian, ha detto di essere scettico.

“La verità è che la Guida Suprema (Ayatollah Ali Khamenei) continua a decidere tutto, e quindi non abbiamo grandi aspettative, ma vedremo cosa faranno lui e la sua squadra una volta entrati in carica”, ha detto.

lb/op