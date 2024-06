La serie Samsung Galaxy S25 potrebbe essere lanciata esclusivamente con Snapdragon 8 Gen 4 a causa delle scarse prestazioni dell’Exynos 2500

Samsung aveva precedentemente confermato di averlo fatto AP con successo per smartphone su nodo 3nm di seconda generazione (SF3). AP per smartphone sul secondo nodo da 3 nm (SF3). Generalmente si ritiene che lo sia Exynos 2500Questo doveva equipaggiare il Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+ e, se una voce discutibile sarà confermata, anche il Samsung S25+ sarà equipaggiato con l’Exynos 2500 Voce discutibile Anche il Galaxy S25 Ultra. Tuttavia, l’analista del settore Ming-Chi Kuo ha alcune brutte notizie riguardo al prossimo SoC di Samsung.

Twitta Inserito da Ko I rapporti suggeriscono che la serie Galaxy S25 sarà alimentata esclusivamente da Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Apparentemente, i rendimenti di Exynos 2500 sono “inferiori al previsto”. Ciò va nella direzione di A Rapporto precedente Il rendimento è stato stimato intorno al 20%. Tuttavia, il SoC non è ancora entrato nella produzione di massa, e Samsung Foundry ha tutto il tempo per migliorare la propria posizione in termini di efficienza. Inoltre, l’Exynos 2500 è stato descritto come un “chipset da sogno”.Chip da sognoIl che riporterà Exynos alla ribalta e le possibilità che Samsung lo abbandoni sembrano basse.

Sebbene Kuo abbia sempre fatto previsioni accurate, ciò non sembra plausibile. Innanzitutto, Samsung ha dichiarato pubblicamente che intende utilizzare più chip Exynos ove possibile a causa dei costi crescenti associati ai nodi di fascia alta di TSMC. COSÌ, Galaxy Z Flip6 Lo sarà, secondo le indiscrezioni Più costoso Quello Z Capovolgi 5 (Galassia)e il Galaxy Z Fold6 Puoi fare la stessa cosa.

Samsung ha persino scelto il Dimensity 9300+ Dimensione 9300+ di MediaTek Da MediaTek nel prossimo Galaxy Tab S10+ Come misura di riduzione dei costi, non avrebbe senso per l’azienda immergersi completamente in Qualcomm mantenendo bassi i costi. Kuo aggiunge che il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 costerà il 25-30% in più rispetto al suo predecessore. Ciò non sorprende perché Qualcomm Lo ha detto francamente Dopo il lancio di Snapdragon 8 Gen 3.