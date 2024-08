“La salute finanziaria del comune si sta deteriorando”. L’ex vicesindaco di Salles de Sala mina la gestione finanziaria della città

Di base

Criticando la gestione finanziaria della città di Salles de Sala, l’ex primo deputato Alain Castex desidera offrire il suo punto di vista sul rapporto della Camera dei Conti Regionale che ha segnalato numerose irregolarità nel bilancio comunale.

Analista della vita politica salesiana, Alain Castex, ex vice di Jean-Pierre Duprat, ha esaminato la relazione della Camera Regionale dei Conti (CRC). Quest’estate ho giudicato la situazione finanziaria del comune termale. Senza altra scelta, alla fine di luglio i consiglieri comunali hanno deciso di aumentare le aliquote fiscali. Una notizia che non sembra sorprendere l’ex eletto. “Non sono sorpreso da questa decisione che avrebbe dovuto essere presa molto tempo fa”, critica Alain Castex.

Osservando più da vicino gli aggiustamenti di bilancio decisi dal consiglio comunale, Alain Castex ipotizza che “questo aumento delle tasse serve a finanziare gli errori amministrativi del sindaco”.

Coglie anche l’occasione per smontare uno per uno gli argomenti di Jean-Pierre Duprat riguardo al deferimento al Comitato dei diritti dell’infanzia da parte del prefetto. Riguardo al bilancio, il primo giudice ha sottolineato un punto non affrontato dalla Camera regionale dei conti, ovvero l’operazione immobiliare che avverrà nei prossimi mesi. Alain Castex lo mette da parte. Per quanto riguarda il parere del Comitato sui diritti dell’infanzia, l’ex rappresentante ha indicato che l’amministrazione respinge la suddetta vendita sulla base del fatto che “non era stata stimata e non è stata intrapresa alcuna azione presso il notaio”. Inoltre, poiché questo trasferimento non è ancora avvenuto, il Comitato sui diritti dell’infanzia lo definisce “reddito non confermato”.

Ci sono diversi elementi sufficienti perché Alain Castex possa dichiarare che “la situazione finanziaria della Città di Salle du Salé è effettivamente peggiorata dal 2016”, con “un notevole rinvio delle spese di anno in anno”.