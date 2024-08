La “rivoluzione paralimpica” è iniziata in modo secco e arido, accolto con favore dalla stampa internazionale

Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024, Place de la Concorde, 28 agosto 2024. Mathias Benjigui per “Il mondo”

Un viaggio dalla “discordia all’armonia” sotto cieli scintillanti attraverso una Parigi sempre in festa. Così ricorda la stampa mondiale della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi, tanto più gioiosa perché, a differenza delle Olimpiadi, si è svolta mercoledì 28 agosto, nella perfetta atmosfera di una calda serata estiva.

“Nessuna foto di artisti bagnati ha rovinato la festa.”Benvenuto IL Custode britannicolodando in particolare la straordinaria performance della ballerina sudafricana Musa Mutha, amputata di una gamba, che, secondo lui, ha acceso una delle luci. “Fotografia sportiva” Comprende artisti bravi e disabili “A volte ho ballato in opposizione (disaccordo)” Per ritrovarsi finalmente in armonia, nell’omonima piazza.

“Sono davvero passati trentatré giorni da quando Parigi ha fatto questo?”Si chiede I tempi Da Londraricordando l’atto di sabotaggio che ha interrotto il traffico ferroviario durante l’apertura dei Giochi, nonché la polemica scatenata dall’apparizione nuda dei “Puffi” Philip Catherine, nonché la forte pioggia caduta durante la cerimonia di luglio.

“Oh, pioveva!” “È stato quasi il primo evento olimpico a svolgersi sott’acqua, non solo all’aperto.”ha scherzato ancora, congratulandosi con se stesso che, per l’edizione paralimpica, non fosse necessario “Cerco freneticamente l’attrezzatura subacquea”. Per il resto, «Mentre la luce del giorno si dissipava e la Torre Eiffel si illuminava, era la Francia: una colonna sonora di Johnny Hallyday, Joe Dassin e Charles Aznavour, composta da DJ Med in un lungo abito tricolore, e una veduta aerea di Patrouille de France ». Per quanto riguarda l’armonia promessa alla fine di tutto questo “La rivoluzione paralimpica”meraviglie quotidiane di Londra, ma giudica quello lì “Buona volontà da risparmiare”.

“L’atmosfera lussuosa di Parigi che amiamo”

“Magia. Divino.si chiede SU Gareth Davies è un giornalista americano Telegrafo britannico e in TV, parlando della migliore cerimonia di apertura delle Paralimpiadi che abbia mai visto, mentre la cerimonia del 2012 a Londra è stata finora considerata senza precedenti oltre Manica.

“Per tutto lo spettacolocopiato dalla sua parte I tempi Da Los AngelesCittà organizzatrice per la prossima edizione, I ballerini e i musicisti, con e senza disabilità, hanno dato una performance fluida, evidenziando il tema dell’inclusione e del superamento delle differenze fisiche.»

