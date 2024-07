La principessa Charlotte è già miliardaria, più ricca dei suoi due fratelli.

Secondo uno studio pubblicato dal sito Outdoor Toys, il patrimonio della principessa Charlotte è stimato a circa 3,5 miliardi di sterline, ovvero almeno 4,5 miliardi di euro. Questa cifra, che sembra impensabile per una ragazzina, in realtà è stata calcolata in base al valore della futura eredità dei figli di Kate e William, ovvero le proprietà e gli edifici che sarebbero poi stati intitolati a loro. Secondo queste stime, la giovane Charlotte sarebbe stata molto più ricca dei suoi fratelli George e Louis.

Questa differenza è dovuta al fatto che Charlotte, come sua madre Kate Middleton, ha un enorme impatto sull’economia britannica… grazie alla sua moda. Quando la bambina indossa il completo, molte mamme sono disposte a spendere molti soldi pur di regalare lo stesso completo alla propria figlia. La principessa Leonor ha sottolineato: Il gesto di sua madre, Letizia, regina di Spagna, provoca una reazione Chiaramente, George e Louis non meritano pietà. Il maggiore della coppia reale, che ha 11 anni, possiede una fortuna virtuale di 2,8 miliardi di sterline, rendendolo il secondo figlio più ricco del mondo. Lewis, che ha cinque anni, arriva solo al nono posto con un patrimonio stimato di 98 milioni di sterline, ovvero 116 milioni di euro. Nella classifica tra i fratelli ci sono figli altrettanto fortunati come RZA Athelston, figlio di Rihanna e A$AP Rocky o Blue Ivy Carter, figlia maggiore di Beyoncé e Jay-Z. Nella top ten ci sono anche diversi bambini della famiglia Kardashian-Jenner.