La prima apparizione di Rajwa dalla Giordania dalla nascita di sua figlia

È l’inizio di una nuova vita per tre persone. Il 7 agosto 2024, eccoli insieme a lasciare il Roy Hussein Medical Center tra gli applausi del pubblico. Mano nella mano, il principe ereditario Hussein e sua moglie, la principessa Rajwa di Giordania, sorridono, con il futuro re che tiene stretto il marsupio in cui dorme la loro giovane figlia. La principessa Iman è nata quattro giorni fa e ha portato gioia ai suoi genitori, alla famiglia reale hashemita e all’intero regno.

Un’apparizione notevole dall’accento del re Abdullah II e della regina Rania, che non appariva nelle foto ufficiali rivelate il giorno della nascita di Iman. Infatti, quest’ultimo ha mostrato il passaggio del bambino dalle braccia di suo padre a quelle dei reali, per la prima volta dei suoi nonni e delle sue zie, la principessa Iman e la principessa Salma. La giovane accompagna anche Hussein, Rajwa e sua nipote quando tornano a casa.

In abito estivo, la moglie del principe ereditario sembra radiosa. Lei accoglie volentieri fotografi e tifosi, presenti in gran numero davanti al centro medico. Di tanto in tanto Hussein lancia un’occhiata alla sua piccola principessa. Inoltre non dimentica di elogiare i medici dell’istituto. “Chiediamo assistenza al personale per sviluppare servizi medici ai fini delle altre eccezioni fornite da Rajwa e Faith in questo momento”, non appena il futuro apparirà sul suo account Instagram in un messaggio che include i commenti della coppia e di altre coppie. foto.

Sotto buona sorveglianza, la giovane famiglia arriva a un’auto parcheggiata direttamente davanti all’ospedale. Proprio come fece il principe William undici anni fa quando nacque il principe George, il re Hussein di Giordania ha dimostrato di essere un padre moderno. Inchioda personalmente Iman sul sedile posteriore dell’auto e poi assume il controllo della guida, in mezzo al tumulto della folla.

#urgente | Sua Altezza il Principe Hussein bin Abdullah II, Principe Ereditario, e Sua Altezza la Principessa Rajwa Al Hussein, lasciano la Città Medica di Al Hussein, accompagnati dalla loro neonata, Sua Altezza la Principessa Iman bint Al Hussein. pic.twitter.com/knlxI3q9e8 – Jordan TV – Televisione giordana (@JrtvMedia) 7 agosto 2024

“Estremamente felici e grati di dare il benvenuto al loro primo figlio”, i giovani genitori sono ora tornati a casa, ansiosi di godersi appieno il loro bambino. Una gradita calma lontano dal rumore mediatico delle ultime ore. Ora hanno la felicità familiare nel loro bozzolo. Solo loro tre.