La Première (RTBF): E la mano ha bisogno di te adesso

Cyril Hanouna: C8 prende in giro Arcom, la polizia audiovisiva francese

Per fare questo, Walid e la sua squadra viaggeranno attraverso la Vallonia. Ogni settimana atterreranno in un luogo diverso con un gioco per intrattenere tutti e far loro conoscere i tesori in questione. “Dalla storia straordinaria alla leggenda emblematica, dall’incontro emozionante di appassionati alla tradizione sorprendente, dalla cultura popolare alla tradizione esilarante, Walid ti farà ridere e scoprire ciò che è logico e bello”, afferma la RTBF nel suo comunicato stampa.

Questo popolare spettacolo con Philippe Etchebest non tornerà all’inizio dell’anno scolastico su RTL-tvi

Durante ogni spettacolo, due candidati locali gareggeranno pubblicamente. Ma possono contare sull’aiuto degli editorialisti. Questo nuovo evento radiofonico vuole essere vicino e amichevole. Walid intende dimostrare che il Belgio e la sua gente hanno qualcosa che ci sorprende e ci fa sorridere e che meritano davvero una deviazione! Con regali in più.

Sorpresa da RTL-TVI: lo speaker non tornerà in onda all’inizio dell’anno scolastico

Il bello della torta è che c’è modo di partecipare allo spettacolo perché si tiene in pubblico. La prima registrazione è prevista per martedì 20 agosto all’Aubel. Si terrà presso la Salle du Cercle situata in rue de la Station. Se vivi ad Aubel e vuoi farne parte, È necessario completare il questionario tramite il sito web della RTBF. È piuttosto divertente, anche se inizia con una domanda seria, se sei direttamente o indirettamente collegato alla politica belga. Si tratta di una misura precauzionale, molto probabilmente legata alle prossime elezioni comunali del prossimo ottobre e alle misure imposte ai media audio e video in questo contesto.