La posizione di Kate Middleton durante il suo grande ritorno è stata considerata da un esperto “rivelatrice”: “Era accattivante”.

Kate, sorridente, torna in pubblico alla parata del compleanno di Carlo III (foto)

“La prima conclusione a cui sono giunto vedendo il filmato è che la principessa non ha un aspetto così brutto come nel video in cui annunciava di essere malata e che si prevedeva un miglioramento.”Dana Kittles apprezza, Esperto di linguaggio del corpoaccanto a ultime notizie.

Sembrava coraggiosa, anche se a volte mostrava una certa fragilità. È molto magra e rispetto all’anno scorso ho notato anche che il suo viso è diventato più stretto e che ha le borse sotto gli occhi.Ha aggiunto della forma fisica di Kate Middleton. Il leggendario passaggio della famiglia reale a Il balcone di Buckingham Palace Si sarebbe anche commentato e la posizione della principessa sarebbe particolarmente”svelare”.

Divulgazioni di qualcuno vicino a Kate Middleton sulle sue condizioni di salute: “Sono arrivata a un punto di svolta”.

Kate è stata al fianco di Charles, anche lui in convalescenza dal cancro. Questo è notevole, perché l’anno scorso è stato William a trovarsi in questo posto. Questo cambiamento potrebbe significare che Kate e Charles si sono avvicinati mentre combattono insieme la malattia., analizzato da Dana Kittles. Eppure, non sappiamo quando Kate Middleton Apparirà di nuovo in pubblico su questa scala.