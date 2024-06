La nuova serie The Office prenderà una direzione completamente diversa dall’originale, i fan ci saranno ancora?

L’universo della serie The Office verrà presto ampliato in uno spin-off che avrà un nome completamente diverso.

Sembra che la prossima serie dell’universo Office non si chiamerà “The Office”, ma piuttosto “The Paper”. Un riferimento notato dall’account @DiscoveringFilm attraverso una consulenza Resoconto introduttivo Dallo showrunner Greg Daniels (l’uomo dietro la versione americana di The Office) sul sito web della Writers Guild of America. “Il titolo peggiore della storia”, “Non ci sono molte aspettative, ma ci sarò”, si legge su Twitter tra gli innumerevoli commenti un po’ scettici sulla nuova direzione intrapresa.

La serie seguirà il team di documentaristi della Dunder Mifflin mentre si concentra sulla scomparsa di un giornale del Midwest e dei suoi giornalisti volontari.. Le ultime informazioni pubblicate qualche giorno fa dal media Deadline annunciavano che Daniels avrebbe continuato a lavorare con un gruppo di sceneggiatori su quella che potrebbe diventare un’estensione del mondo di The Office, il tutto insieme al co-creatore Nathan For You (anche lui live). -documentario d’azione). serie comica), Michael Koman, che si sarebbe poi affermato come una “voce creativa di primo piano”. Se il progetto otterrà il via libera, quest’ultimo diventerà poi il cofondatore del progetto spin-off. Tieni presente che Koeman e Daniels si conoscono bene e sono entrambi autori di Saturday Night Live

Dopo essere stato sui nostri schermi per un decennio, l’esilarante The Office ritorna con uno spin-off che promette di conservare l’umorismo che lo ha reso famoso. Dovremmo però fare a meno della star dei suoi esordi. Steve Carell ha confermato che non parteciperà al nuovo spettacolo: “Guarderò, ma non verrò. È nuovo e non c’è davvero alcun motivo per cui il mio personaggio sia presente Da parte sua, Jenna Fischer (Pam nella serie) non è stata contattata per partecipare: “Non conosco i dettagli, ma non ne sono coinvolto. Non sono stato contattato a riguardo».

Nel cast di The Paper, se questo è il cognome, figurano Domhnall Gleeson e Sabrina Impacciatore. Gleeson è particolarmente noto per i suoi ruoli in Harry Potter e i Doni della Morte, dove interpreta Bill Weasley, ma anche in Ex Machina e Il labirinto del silenzio. Sabrina Impacciatori, dal canto suo, è un’attrice italiana vista in Le Cose che Restano e AmeriQua.