La NASA e la Boeing rinviano il ritorno dello Starliner con il suo equipaggio al 18 giugno

La NASA e la Boeing hanno dichiarato di voler riportare il veicolo Starliner e il suo primo equipaggio di astronauti sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale già il 18 giugno, più tardi del previsto, poiché gli analisti di missione considerano le questioni che potrebbero influenzare il ritorno dello Starliner.

Inizialmente era previsto il distacco della navicella spaziale Boeing CST-100 Starliner venerdì e il ritorno sulla Terra dopo aver lanciato il suo primo equipaggio di due astronauti della NASA dalla Florida il 5 giugno. Questa missione costituisce un test critico prima che l’agenzia spaziale statunitense possa certificare Starliner per i voli di routine.

Per determinare quando tornerà lo Starliner, i funzionari della NASA a Houston stanno valutando diversi fattori: riparazioni ai componenti difettosi dello Starliner, condizioni meteorologiche e problemi di programmazione con la Stazione Spaziale Internazionale, come con gli altri astronauti a bordo della stazione. È possibile che ulteriori modifiche alla data di ritorno dello Starliner vengano annunciate durante la sua missione.

Ma martedì, i responsabili della missione hanno fissato il 18 giugno come data per la separazione della Starliner dalla stazione. Dopo circa sei ore, la navicella spaziale atterrerà nel deserto di White Sands Missile Range nel Nuovo Messico, a Willcox Playa in Arizona o in altre località simili preselezionate, a seconda delle condizioni meteorologiche.

La NASA ha scoperto un nuovo problema con il veicolo Starliner mentre era ancorato alla stazione: una valvola di ossidazione “appiccicosa”, ha detto ai giornalisti Dina Kontila, vice responsabile del programma della NASA per la Stazione Spaziale Internazionale.

Un blog della NASA pubblicato lunedì ha segnalato una nuova perdita di elio nel sistema di propulsione del rover Starliner, che si aggiunge alle quattro già identificate durante il volo di 24 ore verso la stazione spaziale la scorsa settimana.

Durante questo volo, cinque delle 28 manovre di propulsione fallirono, ma la NASA e la Boeing riuscirono a salvarne quattro prima di attraccare al laboratorio in orbita.

Secondo i funzionari della NASA, il veicolo Starliner può rimanere attraccato alla Stazione Spaziale Internazionale per un massimo di 45 giorni. (Segnalazione di Joy Rowlett, scrittura di Stephen Coates)