La grande prova per i brand: sta arrivando il sole, arrivano anche le grigliate, ed ecco la migliore salsa andalusa! (confronto)

Un nuovo episodio della serie di test sui consumatori. Ricordiamo che ogni settimana testiamo i prodotti in vendita nelle sei principali catene di supermercati (Delhaize, Colruyt, Aldi, Lidl, Intermarché e Carrefour) confrontando le marche principali con le marche “bianche” o dei distributori. Il punteggio finale per ciascun prodotto è suddiviso in venti punti: 2,5 punti per l’aspetto del packaging, l’aspetto del prodotto, il valore nutrizionale e la facilità di lettura dell’etichetta, e 5 punti per il gusto e il rapporto qualità. Questa settimana abbiamo testato le salse andaluse. Per ketchup, maionese e salsa cocktail, Delhaize ha vinto ogni volta, battendo il grande marchio.

Lato dell’imballaggio: Come brand di riferimento abbiamo scelto – come per le altre prove su salse – il brand belga Devos&Lemmens. Questo logo è chiaramente un riferimento per i consumatori, anche se non è il più bello. Ci sono piaciute molto le pentole Delhaize e Colruyt, sono un po’ “americane” come logo, con gli ingredienti ben evidenziati. Per Aldi, invece, la confezione verde – mentre tutte le altre sono rosse – ha mancato il segno e l’etichetta era troppo conservativa. Per il resto è stato carino, niente di più.

Aspetto del prodotto: Nel complesso, ne è valsa la pena visivamente. Abbiamo percepito una differenza nell’odore, con una salsa davvero forte per il grande marchio e un profumo molto discreto per Aldi e Lidl. Gli altri hanno fatto bene, ma non pazzeschi.

Valore nutrizionale : Punteggio nutrizionale D per tutti.

Etichetta di facile lettura: Date le dimensioni dei vasi, ci aspettavamo molto meglio per tutti i marchi. Solo Interarché offre qualcosa di abbastanza facile da leggere, ma manca una tabella. Abbiamo trovato un tavolo per il marchio principale Aldi, ma la scritta era piccola. Era altrettanto piccolo, ma senza l’insegna Lidl, e difficilmente migliore per Carrefour. Colruyt e Delhaize funzionano senza tabella, ma è comunque leggibile.

Gusto: Uccide subito la suspense, ma nel complesso non è male. Anche quelli con il punteggio più basso producono salse molto buone. Aldi, ad esempio, è l’unico marchio che fallisce perché manca davvero di gusto, soprattutto di condimento. Le prestazioni di Lidl sono state leggermente migliori, ma anch’esse molto basse. Per Carrefour, dipende davvero dal gusto. Questa salsa era più simile a un ketchup al curry sviluppato dalla salsa andalusa. Non era male, ma potrebbe essere sorprendente. A Intermarche era più classico, ma anche con un po’ di curry. Tre salse si distinguono dalla concorrenza: Delhaize, Colruyt e Devos&Lemmens. I primi due erano davvero caldi e speziati, il grande marchio è più sottile.

Valore del denaro: Ecco i prezzi in ordine: Devos&Lemmens (4,15 € – 300 ml), Carrefour (1,59 € – 350 ml), Intermarché e Delhaize (1,55 € – 420 ml), Colruyt (1,44 € – 420 ml) e Lidl e Aldi (1,29 € – 350 ml) ).

