Come Polestar prevede di raddoppiare le vendite nell’ultimo trimestre del 2022

Sebbene Polestar abbia un solo modello leader di mercato, sta ancora registrando una forte crescita. Dopo aver pubblicato i primi tre trimestri, la giovane pianta conferma i suoi obiettivi iniziali.

Polestar ha quindi una valutazione molto positiva dell’inizio dell’anno in termini di produzione. Dopo 30.000 vendite in tre trimestri, il produttore punta ancora a 50.000 veicoli elettrici nel 2022. È l’amministratore delegato dell’azienda, Thomas Enginlath, a spiegare le ragioni per cui non si è adattato agli obiettivi.

“Abbiamo fatto grandi progressi nella prima metà del 2022”ha detto Enginlat. “Abbiamo raddoppiato le nostre entrate e il nostro volume e il nostro successo è stato annunciato. Inoltre, abbiamo mantenuto un forte slancio nel nostro approccio al sistema globale”.

“Prevediamo di consegnare 50.000 veicoli ai nostri clienti quest’anno, in linea con le nostre previsioni di vendita per il 2022. Con l’emergere di diversi veicoli rivoluzionari, Polestar si sta preparando per un periodo di rapida crescita”.

Gara finale a fine anno

Una rapida crescita dovrebbe arrivare dal quarto trimestre del 2022. Infatti, secondo Ingenlath, è possibile consegnare 20.000 veicoli nell’ultimo trimestre. Tuttavia, il produttore ha venduto 30.000 copie in tre quarti, con 9.215 unità tra luglio e settembre. Inoltre, il suo mercato dipende Un modello ad ampia distribuzione, Polestar 2.

Ma due argomenti principali fanno sperare nel raggiungimento degli obiettivi iniziali. Il marchio ha già prodotto un gran numero di copie previste per la consegna nell’ultimo trimestre. Inoltre, il miglioramento della situazione Covid-19 in Cina dovrebbe contribuire ad aumentare la produzione.

“Dovevamo recuperare il ritardo con la produzione dopo le battute d’arresto dovute al Covid-19 in Cina e l’abbiamo fatto. La maggior parte dei prodotti Polestar 2 previsti per la consegna nel quarto trimestre sono pronti per la consegna ai nostri clienti in 27 mercati in tutto il mondo”.

Il quarto trimestre dovrebbe essere il più forte di sempre. Sono fiducioso che raggiungeremo il nostro obiettivo di 50.000 vetture per quest’anno. »



Leggi anche

Ibrido plug-in: Polestar 1 sarà interrotto alla fine del 2021