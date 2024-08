La Germania riduce il suo sostegno militare a Kiev

Il secondo azionista dopo gli Stati Uniti prevede di dimezzare le spese militari per Kiev nel 2025.

Ridurre gli aiuti all’Ucraina: la Germania, il secondo maggiore contribuente dopo gli Stati Uniti, intende dimezzare la spesa militare per Kiev nel 2025, facendo affidamento sui fondi generati dai beni russi congelati per continuare a sostenere il Paese.

Il governo di Olaf Schulz, alla ricerca di risparmi di bilancio, non pianifica “Nessun ulteriore aiuto” Una fonte parlamentare ha detto sabato all’AFP che il governo approverà l’importo di 4 miliardi di euro incluso nel progetto di bilancio per il prossimo anno per assistere militarmente Kiev. Inoltre, quest’anno non ci sarà alcuna dotazione aggiuntiva per Kiev, oltre agli 8 miliardi di euro di finanziamenti già approvati.

Secondo il giornale, questa decisione è stata oggetto di un accordo tra la cancelliera socialdemocratica e il ministro delle finanze del partito liberale Christian Lindner. Frankfurter Allgemeine SonntagsZeitung (FAS) è nella sua edizione del fine settimana.

E sta già avendo delle conseguenze: nel presente “Non sono state lanciate nuove domande per l’Ucraina, poiché non ricevono più finanziamenti”.Lo ha dichiarato al settimanale il deputato Andreas Schwarz, membro della commissione per il bilancio e specialista in questioni di difesa.

Secondo la FAS, a luglio a Kiev non è stato possibile finanziare il sistema di difesa antiaerea IRIS-T. Il giornale afferma che anche quest’anno il Ministero della Difesa voleva ordinare munizioni per l’artiglieria e droni, al di fuori del bilancio 2024.

beni russi

Questa decisione aggiunge incertezza al futuro del sostegno militare a Kiev, mentre anche gli aiuti militari statunitensi sono a rischio, qualora il repubblicano Donald Trump fosse eletto alla Casa Bianca.

Secondo la FAS, Berlino prevede solo un tetto di tre miliardi di euro per il 2026 e più di mezzo miliardo di euro all’anno per il 2027 e il 2028. Per compensare ciò, la Germania conta su questo “Creazione di uno strumento finanziario, nel quadro del G7 e dell’Unione Europea, utilizzando i beni russi congelati”.Ma una fonte del Ministero delle Finanze ha detto all’AFP. “Gli aiuti bilaterali tedeschi rimangono ai massimi livelli, ma dipendono dall’efficacia di questo strumento”.Ha aggiunto la fonte.

Gli alleati dell’Ucraina stanno lavorando da diversi mesi su un dispositivo che consentirebbe di utilizzare parte dei 300 miliardi di dollari di beni congelati della Russia in tutto il mondo per sostenere Kiev nella sua guerra contro l’esercito russo. UN “Accordo politico” È certo che a metà giugno è arrivata una proposta americana tra i paesi del G7 volta a finanziare un prestito del valore di 50 miliardi di euro. Ma al momento non è stata avviata alcuna attuazione concreta di questo piano.

Berlino però se ne va “Sulla base del principio che questi fondi saranno utilizzabili a partire dal 2025”.– aggiunge la fonte parlamentare. “L’Occidente, e quindi la Germania in quanto maggiore azionista europeo, non allenterà il suo sostegno all’Ucraina”.Lo ha confermato all’AFP il deputato liberale tedesco Carsten Klein, membro della commissione Bilancio.

Resta il fatto che il 5 agosto il ministro delle Finanze ha scritto esplicitamente al suo omologo del ministero della Difesa Boris Pistorius (SPD) per chiedergli di farlo. “garantire” Secondo la FAS, il tetto di 4 miliardi di dollari fissato nel bilancio del prossimo anno sarà rispettato.

“Stile Donald Trump”

Il progetto di bilancio 2025 è stato oggetto di intense discussioni all’interno della coalizione tripartita tra liberali, verdi e socialdemocratici.

Il signor Lindner ha chiesto ai suoi colleghi di realizzare risparmi per rispettare “Limite del debito”Si tratta di una norma costituzionale volta a evitare che lo Stato si indebiti troppo.

La proposta di bilancio deve ancora essere discussa in Parlamento, prima di essere approvata entro la fine dell’anno.

L’opposizione cristiano-democratica, che fa breccia nelle elezioni nazionali in vista delle regionali di settembre e che mette in grave pericolo i partiti di coalizione in diversi stati dell’est del Paese, intende esercitare pressioni sul governo durante il periodo elettorale. Le discussioni sul bilancio si svolgeranno in autunno.

“La coalizione sta praticando una politica in stile Donald Trump interrompendo ulteriori aiuti all’Ucraina a causa di una disputa politica interna”.Sabato X, il deputato della CDU Norbert Röttgen, ha denunciato l’aggressione.