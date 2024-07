La Corte Suprema Usa estende l’immunità presidenziale: una vittoria per Trump

Decidendo di occuparsi della questione il 28 febbraio e programmando la discussione quasi tre mesi dopo, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha già ampiamente rinviato il processo federale contro l’ex presidente repubblicano con l’accusa di aver tentato di invertire illegalmente i risultati delle elezioni del 2020. . Ha vinto Joe Biden.

Con un voto di sei contro tre – giudici conservatori contro progressisti – la corte ritiene che “il presidente non gode dell’immunità per i suoi atti non ufficiali” ma ha “diritto almeno alla presunzione di immunità per i suoi atti ufficiali”. A nome della maggioranza, il presidente della Corte Suprema John Roberts ha giustificato questa decisione con “i principi consolidati della separazione dei poteri”.

“Non ho passato una bella serata ma nemmeno Trump”: Joe Biden cerca di rassicurare i donatori dopo il disastroso dibattito

Il tribunale rinvia quindi la causa al tribunale di primo grado per determinare quali atti siano potenzialmente immuni da procedimenti penali. Spetta all’accusa dimostrare che ciò non è avvenuto quando è stato compiuto nell’esercizio delle sue funzioni.

Donald Trump ha accolto con favore la “decisione storica” che garantisce che la maggior parte delle accuse nei quattro procedimenti penali presentati contro di lui non sono valide.

Durante un discorso televisivo, Joe Biden ha denunciato la decisione, che costituisce un “pericoloso precedente”, perché i poteri del presidente “non saranno più vincolati dalla legge”.

Il suo rivale democratico ha affermato che, secondo questa giurisprudenza, Donald Trump sarebbe “incoraggiato a fare ciò che vuole, quando vuole” se vincesse le elezioni presidenziali di novembre.

“Roy”

Lontano dal caso di Donald Trump, questa decisione “ridefinisce l’istituzione della presidenza” trasformando il suo titolare in “un monarca al di sopra della legge in ogni esercizio del suo potere ufficiale”, ha scritto la giudice Sonia Sotomayor nel suo parere che si è unito alla sua sentenza. Due colleghi progressisti.

“Quando il presidente fa questo, non è illegale”, ha detto John Dean, avvocato della Casa Bianca all’epoca dello scandalo Watergate del 1974, citando la linea di difesa del presidente sotto Richard Nixon. “La Corte Suprema degli Stati Uniti lo ha confermato nel 2024”, conclude.

Secondo Stephen Schoen, professore di diritto costituzionale all’Università dell’Illinois a Chicago, “Nella misura in cui Donald Trump ha cercato di rinviare la questione a dopo le elezioni, ha avuto un discreto successo”.

Joe Biden si difende dopo la sua fallita prestazione contro Donald Trump: “Non discuto come prima, ma so come fare questo lavoro”.

Ha espresso preoccupazione per il fatto che la decisione “ostacolerà seriamente il perseguimento di un ex presidente perché le sue azioni ufficiali e non ufficiali sono spesso intrecciate”.

In assenza di un vero processo prima del voto, “è possibile che si svolgano audizioni approfondite sui fatti contenuti nell’accusa per stabilire quale sia l’immunità applicabile, il che permetterà di ricordare alla popolazione tutte le azioni di Trump e le eventi di gennaio”. 6” 2021, invece, conferma l’ex procuratore federale e professore di diritto penale Randall Eliason.

L’intero procedimento di questo processo, che avrebbe dovuto svolgersi il 4 marzo, era già sospeso da quattro mesi.

“Per le prossime generazioni”

Durante i dibattiti, se i giudici erano generalmente scettici sull’immunità assoluta rivendicata da Donald Trump, molti di loro hanno insistito sulle conseguenze a lungo termine della loro decisione.

“Stiamo scrivendo una regola per le generazioni future”, ha affermato il governatore Neil Gorsuch, riferendosi alla natura senza precedenti della questione.

Donald Trump, bersaglio di quattro procedimenti penali, sta facendo tutto ciò che è in suo potere per portarlo in tribunale il prima possibile, almeno dopo le elezioni presidenziali.

I tribunali di New York lo hanno condannato il 30 maggio per “falsificazione contabile aggravata per nascondere una cospirazione per corrompere le elezioni del 2016”, e la sua condanna è prevista per l’11 luglio.

Ma questa prima condanna penale, senza precedenti per un ex presidente degli Stati Uniti, sarà probabilmente l’unica prima del voto.

Attraverso i ricorsi, gli avvocati di Donald Trump hanno potuto rinviare fino a nuovo avviso altri processi, a livello federale per aver nascosto documenti segreti dopo aver lasciato la Casa Bianca, e davanti ai principali tribunali statali della Georgia (sud-est del Paese) con l’accusa di interferenza nella giustizia. Elezioni del 2020.

Se eletto nuovamente, una volta insediato nel gennaio 2025, potrebbe ordinare la sospensione del procedimento federale contro di lui.